Dramma a San Paolo: è morto il ragazzino che si era sentito male in campo

La voce si è diffusa in paese, fino alla conferma del sindaco: «Purtroppo il ragazzino non ce l’ha fatta». Federico, il 13enne che ieri si è accasciato davanti agli occhi degli amici nel campetto dell’oratorio di Cremezzano, frazione di San Paolo, è morto. Un pomeriggio di gioco e di spensieratezza si è trasformato in pochi istanti in una tragedia.
Il giovanissimo Federico, 13 anni, residente in paese, si è accasciato a terra davanti agli occhi dei compagni mentre si trovava al campetto dell’oratorio di Cremezzano. Il ragazzo è deceduto nella notte, dopo essere stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Bergamo.
Sgomento e cordoglio
«Ci stringiamo al dolore della famiglia, la scomparsa di Federico ci lascia sgomenti»: queste le parole di cordoglio del primo cittadino Alberto Pedretti, che a nome dell’Amministrazione comunale di San Paolo ha diffuso il seguente messaggio: «Profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con rispetto e partecipazione ai familiari, facendosi interprete del sentimento di vicinanza dell’intera comunità di San Paolo. Alla famiglia giungano le più sincere e sentite condoglianze del sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza».