San Paolo: lunedì i funerali di Federico, morto dopo un malore

Sarà celebrato lunedì 12 ottobre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, il funerale di Federico, il tredicenne tragicamente scomparso giovedì dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a calcio con gli amici all’oratorio di Cremezzano. Una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità di San Paolo, ancora incredula di fronte alla prematura scomparsa del ragazzo.
La tragedia
Federico si trovava all’oratorio per trascorrere qualche ora di svago insieme agli amici quando si è sentito male. Un pomeriggio come tanti, trasformato in una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. «Accompagniamo Federico e la sua famiglia in questi giorni con la preghiera», si legge sulla pagina dell’Oratorio di San Paolo.
Già nella giornata di ieri invece il Comune aveva proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie, invitando attività commerciali e associazioni a partecipare al cordoglio attraverso l’abbassamento delle saracinesche e la sospensione, per quanto possibile, di eventi e manifestazioni. Un segno di rispetto e vicinanza alla famiglia in un momento di profondo dolore per l’intera comunità.