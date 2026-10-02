Bimba sbalzata dall’auto a San Paolo: indagato il conducente

La piccola è in prognosi riservata: era in braccio alla mamma e non nel seggiolino

Paolo Bertoli Giornalista 02 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'auto distrutta dopo lo schianto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradalebimba sbalzataSan Paolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...