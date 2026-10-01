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San Paolo, auto si schianta contro un muro: gravissima una bambina

L’incidente è avvenuto nella centrale via Mazzini: a bordo del veicolo una famiglia composta da cinque persone, tre quelle più gravi
Francesco Venturini
La macchina distrutta dopo l'impatto
La macchina distrutta dopo l'impatto

Gravissimo incidente questa sera, giovedì 1 ottobre, in via Giuseppe Mazzini a San Paolo. Un’auto, con a bordo una famiglia, ha perso il controllo ed è andata a sbattere violentemente contro il muro di una gelateria. L’impatto è stato devastante tanto da far girare la Golf. Tre le persone più gravi, tra cui una bambina. 

I mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco sul luogo dell'incidente
I mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Sul posto, oltre a numerose ambulanze e a due elisoccorsi – atterrati in un campo vicino – anche due squadre dei Vigili del fuoco. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Verolanuova: nel sinistro, però, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

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IncidenteautoferitiSan Paolo
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