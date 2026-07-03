San Gervasio, nessun colpevole per il crollo al parco acquatico Le Vele

«Il fatto non sussiste». Nessun colpevole per il crollo della torre del parco acquatico le Vele di San Gervasio, che si era schiantata al suolo nel primo pomeriggio dell’8 agosto di dieci anni fa.
Dopo il proscioglimento in udienza preliminare di Roberta Cremaschini, uscita indenne anche dalla causa civile intentata nei suoi confronti, il giudice Mauroernesto Macca ha assolto gli altri tre imputati: Mauro Mancini, Ezio Stagnoli e Fabio Merici.
L’affondo
Nell’udienza scorsa la pm Caty Bressanelli aveva chiesto l’assoluzione per i tre.
Sentenza di assoluzione che è arrivata oggi, dopo il breve intervento degli avvocati dei tre imputati. Breve ma deciso. In modo particolare l’avvocato Andrea Cavaliere – difensore insieme alla collega Simonetta Geroldi di Merici – ha definito questo processo «il segno del fallimento del sistema giustizia».
Le difese
Tutti i difensori hanno sottolineato la particolarità del processo, in modo particolare il fatto che la progettista degli ultimi interventi alla struttura, eseguiti nel 2010 e nel 2012, sia stata prosciolta in udienza preliminare, mentre il processo è continuato nei confronti «di chi si è occupato dei progetti e dei lavori nel 2007».
Per gli avvocati Gianluigi Bezzi, difensore di Mancini, ed Elena Scotuzzi, legale del costruttore, «è stato spezzato ogni nesso di causalità». Inoltre Scotuzzi ha contestato duramente anche l’affermazione della pm, secondo la quale dall’istruttoria sarebbe emerso che il materiale usato fosse inadeguato. «Non è stato provato questo, anzi i parametri dell’epoca erano stati rispettati. Inoltre, la palazzina che non è stata interessata dalle opere del 2010 e del 2012 non è crollata».