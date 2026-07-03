San Gervasio, nessun colpevole per il crollo al parco acquatico Le Vele

Il fatto risale all’8 agosto del 2016: dopo dieci anni sono stati assolti i professionisti Fabio Merici e Mauro Mancini e l’amministratore della ditta di costruzioni Ezio Stagnoli

Simone Bracchi Giornalista 03 luglio 2026 1 ' di lettura

I vigili del fuoco al lavoro al parco acquatico Le Vele di San Gervasio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Parco acquatico Le VelecrolloprocessoassoluzioneSan Gervasio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...