Salò, sicurezza alle Rive: più telecamere, agenti e vigilanza notturna

«Non vi è alcun problema di ordine e sicurezza pubblica. La città è sicura e presenta un indice di criminalità tra i più bassi del territorio». Così l’assessore alla Sicurezza Roberto Novelli ha replicato, in Consiglio comunale, all’interpellanza presentata dalle minoranze sul tema degli episodi di disordine e maleducazione che si registrano, in realtà da anni, nella zona delle spiagge e dei pontili delle Rive.
La situazione
Un fenomeno che si riscontra anche in altri Comuni del lago, dove durante l’estate si riversano giovani e adolescenti provenienti da un vastissimo comprensorio. E dove c’è grande affollamento non mancano le mele marce e, di conseguenza, episodi di maleducazione, inciviltà e aggressività. Succede inevitabilmente anche a Salò e non si tratta di un fenomeno recente.
Pur invitando a evitare allarmismi e la diffusione di una percezione distorta di insicurezza, l’Amministrazione riconosce l’esistenza di una «situazione critica alle Rive», dove un numeroso gruppo di ragazzi staziona abitualmente nell’area compresa tra il pontile Amici del Golfo e il pontile Arcangeli, dove non sono mancate risse, aggressioni, sputi ai passanti e altri episodi che preoccupano residenti e turisti. Per questo, oltre alle azioni già intraprese, Novelli ha annunciato nuove misure.
Le nuove misure
«È stata avviata un’interlocuzione con l’Autorità di Bacino per estendere la videosorveglianza anche all’area delle Rive. L’Autorità ha inserito nel Dup in approvazione un finanziamento di 50 mila euro per procedere in tal senso». Novelli ha inoltre ricordato che si sta lavorando per rendere operativo il sistema di telecamere previsto dalla precedente Amministrazione, ma rimasto incompiuto a causa di «numerose criticità tecniche e procedurali», alle quali si sta progressivamente ponendo rimedio.
È previsto anche un potenziamento dell’organico della Locale, «con l’imminente assunzione – ha annunciato Novelli – di un nuovo agente». È inoltre programmata l’assunzione di un ausiliario della sosta, mediante contratto interinale, così da destinare un maggior numero di agenti della Polizia locale alle attività di controllo del territorio. Tutto ciò, ha precisato l’assessore, rientra in «una strategia organica in materia di sicurezza urbana messa in campo dall’Amministrazione».
Tra le azioni già realizzate sono stati ricordati i 112 controlli effettuati sulle spiagge, i 68 servizi svolti nelle frazioni, l’estensione del pattugliamento fino alle 2 di notte durante il periodo estivo e la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per la vigilanza dell'area del mercato.