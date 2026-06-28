Salò, attraversamenti smart e illuminazione per una maggiore sicurezza

Più sicurezza sulle strade: nuovi attraversamenti pedonali illuminati e rialzati e oltre 20mila metri quadrati di asfalti rifatti a Salò. Sono gli interventi conclusi nelle ultime settimane dall’Amministrazione del sindaco Francesco Cagnini con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e confortevoli per pedoni e automobilisti.
La mappa
Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza degli attraversamenti pedonali. Nei punti ritenuti più sensibili sono stati installati impianti di illuminazione dedicata, che aumentano la visibilità dei pedoni nelle ore serali e notturne, mentre in alcune aree gli attraversamenti sono stati rialzati, per indurre i veicoli a moderare la velocità.
«Linee guida, ricerche ed esempi virtuosi – spiegano in municipio – dimostrano come interventi simili garantiscano una riduzione, per gravità e numero, degli incidenti che coinvolgono i pedoni». Si è intervenuti in via Brunati, all’uscita dell’Autosilo civico e del Musa, dove è stato costruito un attraversamento sia illuminato sia rialzato; in viale Bossi, poco prima dell’incrocio con via Gratarolo, anch’esso illuminato e rialzato; in via Zane, di fronte all’area del mercato, con un nuovo attraversamento illuminato; e in via Umberto I, davanti al nuovo asilo nido, dove è stata installata l’illuminazione dedicata.
Programma
Parallelamente è stato portato a termine un programma di asfaltature che ha interessato numerose vie cittadine, tra le quali viale Papa Paolo VI, via Pietro da Salò, viale Bossi, via Umberto I, via Zette, piazza Sant'Antonio, piazzale Mario Pedrazzi e via Panoramica. Agli interventi eseguiti direttamente dal Comune si sono aggiunti i ripristini effettuati dagli enti gestori dei sottoservizi, dopo i lavori sulle reti tecnologiche.
Le opere sono state coordinate per limitare la presenza di rattoppi discontinui e ottenere pavimentazioni più uniformi, migliorando non solo l’aspetto estetico ma anche il comfort di guida e la silenziosità della circolazione. In alcuni tratti è stato inoltre consolidato il sottofondo stradale mediante l'impiego di una guaina anti-risalita, soluzione tecnica che contribuisce a prolungare la durata del nuovo manto.
Il piano di manutenzione proseguirà anche nei prossimi mesi. Per l’autunno sono già programmati nuovi interventi in via Serniga, in largo Dante Alighieri, via Brunati, via Giovanni Pascoli, via Sant’Angela Merici e via Giovanni Andrea Bertanza.