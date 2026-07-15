Salò, nuovi orari estivi per il trasporto pubblico urbano

Mobilità più attenta alle esigenze dei cittadini: Salò ha rimodulato gli orari estivi del trasporto pubblico urbano. L’obiettivo è garantire un servizio di trasporto locale più rispondente alle esigenze dei salodiani che non dispongono di un’auto o di altri mezzi per spostarsi tra le zone periferiche e il centro storico, con un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione, a partire dagli anziani.
La novità, in vigore da qualche giorno, è rappresentata dai nuovi orari estivi delle corse del servizio di trasporto urbano affidato alla ditta Nicolini Trasporti. Sono previste cinque corse giornaliere: tre al mattino (con partenze alle 8.11, 8.58 e 11.28 dalla piscina Due Pini) e due al pomeriggio (alle 14.18 e alle 17.18). Il percorso collega il centro cittadino (piazza Carmine e la stazione di largo Alighieri) con Campoverde, Cunettone e Villa, per poi fare ritorno in centro, effettuando una ventina di fermate per ogni corsa.
A servizio di tutti
L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del più ampio lavoro che il Comune sta portando avanti sul fronte della mobilità pubblica. «Dopo la definizione del nuovo servizio di trasporto scolastico, che entrerà in funzione da settembre con orari calibrati sugli effettivi ingressi e uscite degli istituti scolastici cittadini – spiega l’assessore ai Servizi sociali Marcella Merigo – ora l’attenzione si concentra sul trasporto urbano e sulle esigenze della popolazione residente nelle zone periferiche, con particolare riguardo alle fasce deboli e agli anziani, per i quali la disponibilità di un trasporto pubblico efficiente rappresenta uno strumento di autonomia e inclusione». La revisione degli orari estivi punta a garantire collegamenti più funzionali, favorendo gli spostamenti legati alle esigenze quotidiane, all’accesso ai servizi e alle attività del territorio.
I prezzi
Il costo del servizio rimane particolarmente accessibile: il biglietto è fissato a un euro per corsa. A completare l’offerta di mobilità sul territorio si ricorda inoltre la presenza della linea R-Link 204 di Arriva, che collega Salò e Desenzano in entrambe le direzioni. Durante il periodo estivo il servizio è attivo dalle 7 alle 23, con corse ogni 30 minuti, offrendo un’opportunità di collegamento sia per i residenti sia per i visitatori del lago.
Il servizio, promosso da Arriva in accordo con l’Agenzia del Tpl, è attivo da alcuni anni lungo la direttrice che unisce i due principali centri del Garda bresciano. Il collegamento rafforza le connessioni di Salò con i comuni limitrofi e con la stazione ferroviaria di Desenzano, offrendo una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata. La linea percorre la SP572 per circa 22 chilometri, attraversa la Valtenesi e garantisce l’interscambio con le altre linee del trasporto pubblico locale.