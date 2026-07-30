Sale Marasino in lutto: è morto l’ex sindaco Claudio Bonissoni

Sale Marasino piange Claudio Bonissoni, sindaco del paese per dieci anni, dal 2004 al 2014. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’Amministrazione comunale, che ha espresso profondo cordoglio ricordandone il lungo impegno al servizio della comunità.
In una nota ufficiale, il Comune sottolinea come Bonissoni abbia guidato l’amministrazione con dedizione e senso delle istituzioni, distinguendosi per responsabilità, lungimiranza e determinazione durante i due mandati alla guida del municipio. Il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e le dipendenti e i dipendenti del Comune hanno espresso vicinanza alla famiglia, rivolgendo le più sentite condoglianze per la perdita.
Lutto cittadino ed esequie
Per onorare la memoria dell’ex primo cittadino è stato inoltre proclamato il lutto cittadino con un’ordinanza firmata nella giornata di oggi. In occasione delle esequie, il sindaco invita tutta la cittadinanza, con un appello rivolto in particolare ai titolari delle attività commerciali, artigianali e produttive, a partecipare a un momento di silenzioso raccoglimento in concomitanza con lo svolgimento del funerale.
La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Frontelago delle Onoranze Daffini, in via Dante 13 a Sale Marasino, dove sarà possibile rendere omaggio a Bonissoni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. La veglia di preghiera è in programma venerdì 31 luglio alle 17.45.
I funerali saranno celebrati sabato 1° agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zenone a Sale Marasino. Il corteo partirà dalla casa funeraria alle 14.55. Al termine della celebrazione religiosa il feretro proseguirà per il tempio crematorio.