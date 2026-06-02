Sale Marasino, dalle ceneri del Saletto sorgerà un villaggio turistico

Il nuovo villaggio turistico Marina, da costruire nell'area che per anni ha ospitato il campeggio Saletto, sta iniziando a prendere forma. I lavori, la cui partenza non era scontata in tempi di incertezze economiche come quelli che stiamo vivendo, sono partiti qualche giorno fa e le ruspe dopo aver demolito i vecchi fabbricati stanno già scavando per le fondamenta di quelli nuovi.

Come spiegato dal vicesindaco Davide Salghetti: «Il progetto è stato redatto dall'architetto Ulisse Poli. Prevede la costruzione di edifici a pochi metri dal lago con aumento della superficie complessiva utilizzabile tra l'esistente da ristrutturare, i nuovi bungalows e le nuove casette, che passerà da 456 a circa 1.787 metri quadri. Il nuovo villaggio Marina sarà dotato di cinque camere con angolo colazione, ricavabili nella vecchia struttura a bordo strada, cinque casette trilocali da collocare in parallelo alla provinciale, sei bungalows più vicini al lago, un ristorante, un bar e una piscina ».

L’area

I bungalows e le casette avranno struttura di legno, servizi autonomi, veranda e impianti tecnologici per il risparmio energetico. La zona che confina con il lago avrà invece una spiaggia attrezzata, utilizzabile anche da clienti esterni al villaggio con la formula dei bagni che si adotta nelle località di mare. Oltre alle casette turistiche, con l’intervento si ricaveranno 19 nuovi posti auto, che uniti ai 21 già presenti in passato doteranno il posto di 40 stalli di proprietà.

Fuori dai confini della struttura turistica, sul marciapiede lungo l’asse della ex strada provinciale 510, il Comune ha ottenuto la messa a dimora (per 170 metri quadri) di rastrelliere per biciclette e spazi per le moto, collegati al villaggio con tre attraversamenti pedonali.

Le tempistiche

Il termine dei lavori non è certo perché è probabile che l'intervento proceda a step, ma l'arrivo del nuovo villaggio ormai è certo. L'area su cui si sta lavorando, di 11.524 metri quadri, è stata acquistata circa sei anni fa a una cifra che si sarebbe aggirata sul milione e mezzo di euro. La proprietà oggi è la società Marina srl. Il piano attuativo è frutto del lavoro di concertazione dell'amministrazione Zanotti ed è stato approvato dal Comune salese il 30 maggio 2024 dopo quattro anni di confronto.

Una mediazione lunga e articolata quella tra comune e proprietà, a cui l'amministrazione della sindaca Chiara Turelli ha dato continutà, convinta della necessità di sviluppo di una zona destinata a cambiare l'appeal di Sale Marasino.