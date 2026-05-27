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Milano, rissa in stazione Certosa: morto un ragazzo di 22 anni

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera (martedì 26) gli aggressori hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello e l’hanno accoltellato: il giovane è morto poche ore dopo in ospedale
Un'auto della Polizia - Foto d'archivio
Un'auto della Polizia - Foto d'archivio

È scoppiata ieri sera lungo i binari del treno della stazione di Certosa, nella periferia nord di Milano, la rissa culminata con il ferimento a coltellate di un 22enne italiano originario dell'Ecuador poi morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli.

Secondo una prima ricostruzione gli aggressori hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all'altezza del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi.

I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. Il fratello invece ha riportato solo ferite superficiali.

Il gruppo dei partecipanti alla rissa, che sarebbero a loro volta di origine sudamericana, è fuggito. Sul caso sta indagando la polizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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omicidioaccoltellamentostazione CertosaMilano
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