Milano, rissa in stazione Certosa: morto un ragazzo di 22 anni

Secondo una prima ricostruzione gli aggressori hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all'altezza del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi.

I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. Il fratello invece ha riportato solo ferite superficiali.

Il gruppo dei partecipanti alla rissa, che sarebbero a loro volta di origine sudamericana, è fuggito. Sul caso sta indagando la polizia.