Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valsabbia

Sabbio, per San Michele il Polittico e l’organo ritornano a splendere

Martedì 29 settembre, in occasione della festa, la chiesa parrocchiale di Sabbio Chiese presenterà le due opere alla comunità
Ubaldo Vallini
Il Polittico
Il Polittico

Martedì prossimo, in occasione della festività patronale di San Michele Arcangelo, la comunità di Sabbio Chiese potrà riscoprire due importanti elementi del patrimonio artistico e religioso della chiesa parrocchiale: il Polittico dell’Altare Maggiore, appena restaurato, e l’organo, sottoposto a un intervento straordinario di pulitura e manutenzione. Due interventi resi possibili grazie alla consistente donazione di un cittadino di Sabbio Chiese, che ha permesso alla parrocchia di affrontare i lavori necessari per restituire pienamente alla comunità queste due opere.

Il programma prenderà il via alle 10.30 con la messa per bambini e ragazzi. Il momento centrale sarà alle 18.30, con la solenne concelebrazione animata dalla Schola Cantorum parrocchiale. All’inizio della funzione saranno scoperti e benedetti il Polittico restaurato e l’organo. Alle 19.30 seguirà in oratorio un momento conviviale aperto a tutti.

Restituzione

Particolarmente atteso il ritorno del Polittico dell’Altare Maggiore, olio su tavola composto da sei dipinti e considerato un’opera di grande valore artistico e iconografico. Nella parte superiore sono raffigurati San Martino, San Michele e San Lorenzo; in quella inferiore San Giovanni Battista, la Madonna con il Bambino e San Pietro Apostolo. Una scelta iconografica che riunisce attorno alla Vergine con il Bambino, definita anche la «Regina di Sabbio Chiese», i santi protettori delle chiese di Sabbio Sopra, Pavone e Clibbio. L’opera risale alla prima metà del Cinquecento e sarebbe stata realizzata fra il 1534 e il 1540.

L’autore rimane sconosciuto, da ricercare fra gli artisti allora attivi nell’area bresciana e valsabbina. Accanto al Polittico torna nella sua piena sonorità anche l’organo della parrocchiale. Non si tratta di uno strumento antico: è stato costruito nel 1997 e ha quindi una trentina d’anni. Nel corso della sua storia ha però dovuto fare i conti anche con i danni provocati dal terremoto che nel 2004 colpì il Garda e la Valsabbia.

Collocato nell’abside, proprio dietro il Polittico, dispone di 20 registri, due tastiere e pedaliera, con trasmissione interamente meccanica. La recente pulitura e manutenzione straordinaria gli hanno restituito la piena efficienza e brillantezza del suono. La giornata si concluderà alle 20.30 con la proiezione di un documentario sul restauro e, alle 20.45, con la presentazione dell’intervento affidata ad Alfredo Bonomi e allo Studio di Restauro Manara e Perni. A scandire la serata saranno gli intermezzi musicali del maestro Gerardo Chimini, eseguiti proprio sull’organo appena sistemato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Festa di San MichelepolitticoorganorestauroSabbio Chiese

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoFoto, lettere e cimeli della Mille Miglia: al GdB arrivano i «Collection Days»Foto, lettere e cimeli della Mille Miglia: al GdB arrivano i «Collection Days»

Aprite cassetti, scatole e album di famiglia: cinque appuntamenti per digitalizzare i ricordi e arricchire il patrimonio del centenario 2027

Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Il nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdBIl nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdB

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

SCOPRI DI PIÙ