Rudiano, tentano spaccata in gioielleria: messi in fuga da una residente

Hanno tentato di colpire la «Gioielleria Casa» di Rudiano sfondando la saracinesca con un’auto, ma sono fuggiti a mani vuote. Tutto merito di una vicina, che allarmata dal rumore della spaccata ha sorpreso i ladri e li ha messi in fuga prima che potessero rubare il prezioso contenuto.
Il tentativo di furto
La banda ha colpito nella notte tra domenica e oggi, lunedì 9 novembre, verso l'una, prendendo di mira il negozio di corso Aldo Moro. «Erano quattro persone con il volto coperto, con una macchina bordeaux», racconta Michele Casa, che da otto anni è subentrato alla gestione della gioielleria. Un'attività di famiglia che affonda le radici negli anni Cinquanta, aperta dai nonni, passata ai genitori e ora arrivata alla terza generazione.
Prima di colpire i ladri avrebbero bloccato gli accessi alla strada posizionando un altro veicolo lungo via De Gasperi, che è a senso unico, per ostacolare le forze dell’ordine. Poi hanno usato il loro mezzo come ariete, sfonda la saracinesca della Gioielleria. Ma non sono andati oltre. Una vicina, residente al piano terra del complesso, ha sentito il rumore ed è uscita per controllare. Alla vista dei ladri gli ha urlato contro, per spaventarli. E ci è riuscita.
«A quel punto la banda ha usato un estintore per creare una nube e coprire la propria fuga», continua il titolare, arrivato sul posto poco dopo la chiamata della sorella, avvisata a sua volta dalla dirimpettaia. Fortunatamente i ladri non sono riusciti a entrare, ma hanno causato danni importanti: non solo hanno sfondato la saracinesca, nell'urto hanno divelto il telaio della porta e distrutto il vetro.
Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare i responsabili. Non è da escludere un collegamento con la spaccata andata a segno a Desenzano, dove nella tra sabato 7 e domenica 8 novembre una banda ha preso di mira la gioielleria Giaretta di via Santa Maria.