Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri sono intervenuti a Rovato per una rissa in un bar: tre uomini di origine kosovara, già noti alle forze dell'ordine, hanno tentato di fuggire aggredendo i militari, che li hanno bloccati anche con lo spray al peperoncino e arrestati per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un quarto connazionale si è poi presentato spontaneamente ai Carabinieri ammettendo la partecipazione ed è stato denunciato a piede libero, mentre i tre arrestati sono stati posti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo dopo le verifiche del 118, che non ha riscontrato la necessità di ricoveri ospedalieri.
Rovato, in tre aggrediscono i Carabinieri per fuggire dopo una rissa
L’episodio risale a sabato pomeriggio. I militari li hanno arrestati dopo averli bloccati con lo spray al peperoncino
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