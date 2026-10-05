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Rovato, in tre aggrediscono i Carabinieri per fuggire dopo una rissa

L’episodio risale a sabato pomeriggio. I militari li hanno arrestati dopo averli bloccati con lo spray al peperoncino
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I tre uomini per tentare di fuggire hanno aggredito i Carabieri
I tre uomini per tentare di fuggire hanno aggredito i Carabieri

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri sono intervenuti a Rovato per una rissa in un bar: tre uomini di origine kosovara, già noti alle forze dell'ordine, hanno tentato di fuggire aggredendo i militari, che li hanno bloccati anche con lo spray al peperoncino e arrestati per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un quarto connazionale si è poi presentato spontaneamente ai Carabinieri ammettendo la partecipazione ed è stato denunciato a piede libero, mentre i tre arrestati sono stati posti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo dopo le verifiche del 118, che non ha riscontrato la necessità di ricoveri ospedalieri.

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