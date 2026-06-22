Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Rovato, non paga il biglietto e aggredisce il capotreno: arrestato

Sempre alla stazione ferroviaria del comune franciacortino, ieri, i carabinieri hanno denunciato un uomo che con delle forbici in mano aveva minacciato una persona, creando panico tra chi ha assistito alla scena
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I due episodi avvenuti in pieno giorno alla stazione di Rovato (foto d'archivio)
I due episodi avvenuti in pieno giorno alla stazione di Rovato (foto d'archivio)

La stazione ferroviaria di Rovato è stata teatro di due episodi che, a distanza di nemmeno 24 ore l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Questa mattina, lunedì 22 giugno, i militari di Rovato hanno arrestato un ragazzo di circa 20 anni per aver aggredito il capotreno, mentre ieri un uomo è stato denunciato perché con un paio di forbici ha seminato il panico sui binari, minacciando un’altra persona.

L’aggressione

È successo questa mattina, alle 8, quando il treno proveniente da Milano e diretto a Brescia ha fatto tappa alla stazione di Rovato. È qui che i carabinieri locali sono intervenuti per fermare il ragazzo, che poco prima aveva colpito il capotreno. Il motivo dell’aggressione? Il giovane non aveva pagato il biglietto e quando il controllore gli ha chiesto i dati per la multa, lui ha reagito con violenza, colpendolo. Il pubblico ufficiale è stato trasportato in ospedale a Chiari, ma fortunatamente le ferite non sono gravi. Il ragazzo domani sarà a Brescia per la direttissima.

Paura sui binari

Ieri mattina, domenica 21 giugno, invece un uomo di circa 40 anni è stato denunciato per aver minacciato una persona sui binari: in mano aveva delle forbici, poi recuperate dai carabinieri. Momenti di paura, che hanno richiesto il pronto intervento dei militari. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
controllorecapotrenoaggressionearrestotrenostazionecarabinieriRovato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...