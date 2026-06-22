Rovato, non paga il biglietto e aggredisce il capotreno: arrestato

La stazione ferroviaria di Rovato è stata teatro di due episodi che, a distanza di nemmeno 24 ore l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Questa mattina, lunedì 22 giugno, i militari di Rovato hanno arrestato un ragazzo di circa 20 anni per aver aggredito il capotreno, mentre ieri un uomo è stato denunciato perché con un paio di forbici ha seminato il panico sui binari, minacciando un’altra persona.
L’aggressione
È successo questa mattina, alle 8, quando il treno proveniente da Milano e diretto a Brescia ha fatto tappa alla stazione di Rovato. È qui che i carabinieri locali sono intervenuti per fermare il ragazzo, che poco prima aveva colpito il capotreno. Il motivo dell’aggressione? Il giovane non aveva pagato il biglietto e quando il controllore gli ha chiesto i dati per la multa, lui ha reagito con violenza, colpendolo. Il pubblico ufficiale è stato trasportato in ospedale a Chiari, ma fortunatamente le ferite non sono gravi. Il ragazzo domani sarà a Brescia per la direttissima.
Paura sui binari
Ieri mattina, domenica 21 giugno, invece un uomo di circa 40 anni è stato denunciato per aver minacciato una persona sui binari: in mano aveva delle forbici, poi recuperate dai carabinieri. Momenti di paura, che hanno richiesto il pronto intervento dei militari.