Rovato, non paga il biglietto e aggredisce il capotreno: arrestato

Sempre alla stazione ferroviaria del comune franciacortino, ieri, i carabinieri hanno denunciato un uomo che con delle forbici in mano aveva minacciato una persona, creando panico tra chi ha assistito alla scena

Simone Bracchi Giornalista 22 giugno 2026 1 ' di lettura

I due episodi avvenuti in pieno giorno alla stazione di Rovato (foto d'archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti controllorecapotrenoaggressionearrestotrenostazionecarabinieriRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...