Rovato, Il mercato trasloca e gli Spalti cambiano volto

(Vecchio) mercato del lunedì, adieu. Il trasferimento delle 141 bancarelle settimanali nell’area a nord di via Martinengo Cesaresco ha dato ufficialmente il via all’ultimo passaggio del ridisegno dell’area mercatale attorno al Foro Boario.
Il cantiere
Da qualche giorno nel parcheggio a ridosso degli Spalti Don Minzoni è un continuo andirivieni di ruspe, camion e maestranze. Per ora si lavora alla rimozione dell’asfalto nel tratto compreso tra l’attuale Pinacoteca Fram e la salita pedonale di via Annunciata Da Cemmo, che sarà allargata in direzione di piazza Garibaldi. Qui sorgerà un nuovo corridoio verde, una sorta di parco urbano pensato come collegamento tra il parcheggio e il centro storico, che dovrebbe essere completato nella tarda primavera.
L’obiettivo è incentivare l’utilizzo dell’area di sosta esterna da cui si potrà poi raggiungere a piedi, attraverso il ponte levatoio che attraversa le mura venete del Castello, il piazzale compreso tra il Municipio e le scuole primarie Ai Caduti, nel cuore della capitale della Franciacorta.
Anche le scuole saranno coinvolte nel rinnovo dell’area, attraverso una nuova viabilità per gli autobus che fanno servizio al Foro Boario e ogni giorno trasportano centinaia di alunni tra gli istituti e le loro abitazioni.
Gli obiettivi
Il progetto prevede un ridisegno degli spazi destinati ai mezzi pubblici, con corsie dedicate e un percorso ad hoc che consentirà di raggiungere dall’area verde ampliata il ponte pedonale sugli Spalti Don Minzoni. Gli Spalti, restaurati e illuminati nei mesi scorsi, sono ora percorribili anche dalle persone con difficoltà motorie e da chi spinge un passeggino. Da qui sarà possibile raggiungere i diversi punti di interesse e i servizi distribuiti tra piazze e vicoli del centro storico. Sul tavolo resta anche il tema della Ztl, alleggerita nei giorni festivi dall’Amministrazione Bergo durante l’estate.
La sperimentazione, terminata in questi giorni, è stata prorogata di altri tre mesi, fino al 31 gennaio 2027. Entro questo periodo è atteso anche l’annunciato piano complessivo della viabilità e della mobilità. Secondo quanto anticipato dall’assessore alle Infrastrutture Carlo Alberto Capoferri, il piano dovrebbe interessare anche la zona della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di «accompagnare la crescita della città con infrastrutture, cultura, mobilità e servizi adeguati al ruolo che Rovato può svolgere nel territorio».