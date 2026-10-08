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Rovato, chiuso per 15 giorni il bar in cui è scoppiata la maxi rissa

Sabato 3 ottobre i carabinieri di Chiari avevano arrestato tre fratelli kosovari. Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri protagonisti, in tutto erano circa 30 persone
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I carabinieri hanno sospeso la licenza del bar del parco
I carabinieri hanno sospeso la licenza del bar del parco

Dalla maxi rissa scoppiata mentre stavano organizzando una partita di calcio alla chiusura per 15 giorni del bar in cui due fazioni, sabato 3 ottobre, si erano picchiate con tanto di bottiglie di vetro spaccate in testa.  La sospensione dell’attività è scattata questa mattina, 8 ottobre, ed è stata disposta dal questore di Brescia Paolo Sartori sulla base dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I fatti

Il provvedimento è arrivato dopo la proposta dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, che avevano segnalato i gravi episodi avvenuti nel locale.Sabato i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra trenta persone.

La maggior parte di loro era riuscita a scappare, ma i carabinieri erano riusciti ad arrestarne due: due fratelli kosovari. Insieme a loro era finito in manette solo per resistenza a pubblico ufficiale un terzo fratello, intervenuto all’arrivo dei carabinieri. Le indagini sulla rissa sono ancora in corso

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