Rovato, chiuso per 15 giorni il bar in cui è scoppiata la maxi rissa

Sabato 3 ottobre i carabinieri di Chiari avevano arrestato tre fratelli kosovari. Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri protagonisti, in tutto erano circa 30 persone

Simone Bracchi Giornalista 08 ottobre 2026 1 ' di lettura

I carabinieri hanno sospeso la licenza del bar del parco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti maxi rissabarparcolicenza sospesabar chiusoRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...