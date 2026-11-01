Rovato, alcol e droga ad Halloween: patenti ritirate e un 14enne in ospedale

Una notte di Halloween di controlli, interventi e segnalazioni. Nel corso della notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre sono arrivate una trentina di chiamate da parte dei cittadini, alcune delle quali per segnalare ragazzi molesti evidentemente ubriachi. Per alcuni giovanissimi si è reso necessario il trasporto in ospedale: tra loro anche un ragazzo di appena 14 anni.
L’attività
Quattro equipaggi della Polizia locale di Rovato sono stati impegnati in un servizio straordinario di presidio del territorio, dall'inizio dei festeggiamenti fino a tarda mattinata, con l'obiettivo di prevenire danneggiamenti, episodi di violenza e comportamenti pericolosi. Gli agenti sono intervenuti anche per disturbi legati alla musica ad alto volume e per l'incendio di alcuni cestini. Particolare attenzione è stata riservata ai controlli stradali per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e droga: tre le patenti ritirate.
I controlli si sono concentrati soprattutto nella zona della stazione, dove era previsto l'afflusso di giovani diretti poi nei locali della Franciacorta, e nelle vie dei bar e dei pubblici esercizi che avevano organizzato feste e intrattenimenti.
La fuga
Durante il servizio un automobilista non si è fermato all'alt intimato dagli agenti, dandosi alla fuga. È stato successivamente rintracciato e denunciato per fuga e guida senza patente.