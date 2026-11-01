Rovato, alcol e droga ad Halloween: patenti ritirate e un 14enne in ospedale

Una trentina le segnalazioni dei cittadini alla Polizia locale. Un automobilista è fuggito all'alt e poi è stato rintracciato e denunciato

Simone Bracchi Giornalista 01 novembre 2026 1 ' di lettura

La Polizia locale impegnata nei controlli sul territorio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti halloweencontrollialcolpatenti ritirateRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...