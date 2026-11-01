Controlli a Torbole e Travagliato, denunciato un 19enne ubriaco alla guida

Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato questa notte dai Carabinieri dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale – con feriti – ed essere risultato positivo all’alcol test. I militari stavano operando dei controlli straordinari tra Torbole Casaglia e Travagliato, durante i quali sono state identificate 94 persone e fermate 44 automobili. Il giovane, residente in provincia di Bergamo, è stato denunciato per «guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti neopatentati» e per «lesioni personali stradali gravi o gravissime».
I controlli
Per tutta la serata di ieri i Carabinieri della compagnia di Chiari hanno condotto un servizio straordinario di controllo tra Travagliato e Torbole, assieme ai comandi di Polizia Locale dei due comuni. I controlli hanno riguardato sia i conducenti alla guida sia gli esercizi commerciali. In quest’ultimo caso sono stati ispezionati cinque negozi per accertare il rispetto delle normative e la regolarità degli avventori. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state accertate tre sanzioni del Codice della strada, di cui una per guida con patente scaduta e due per eccesso di velocità.