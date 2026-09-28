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Rodengo Saiano, una giornata solidale tra Adhd, Dsa ed Emergency

Sabato 10 ottobre una camminata per sensibilizzare sui disturbi dell’apprendimento e, la sera, il concerto benefico «L’armonia della cura»
L’evento in programma sabato 10 ottobre
L’evento in programma sabato 10 ottobre

Rodengo Saiano si appresta a vivere una giornata speciale all’insegna della comunità e della solidarietà. Sabato 10 ottobre il territorio franciacortino ospiterà due importanti appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e al sostegno di cause sociali fondamentali, uniti dallo stesso identico spirito: fare rete, abbattere i pregiudizi e accendere i riflettori sull’importanza dell’inclusione e del supporto medico e sociale reciproco.

La giornata prenderà il via fin dalle prime ore del mattino con «Camminiamo per Adhd e Dsa», una camminata tranquilla e informale tra le strade e i paesaggi del paese. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Troppo spesso queste condizioni neurodivergenti vengono fraintese o non diagnosticate in tempo. Camminare insieme significa mostrare vicinanza concreta alle famiglie, favorire l’inclusione scolastica e sociale dei più giovani e ricordare che la diversità è una ricchezza da comprendere e non un limite da isolare nel silenzio.

Dopo i passi della mattina, la solidarietà si sposterà all’interno della suggestiva cornice acustica dell’Auditorium San Salvatore, situato in Via Castello 2/B. Alle ore 20.45 i riflettori si accenderanno sul concerto benefico intitolato, non a caso, «L’armonia della cura».

La serata, a ingresso gratuito, sarà interamente dedicata a sostenere le attività umanitarie di Emergency, l’associazione che offre cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà nel mondo.

Durante l’evento serale sarà possibile approfondire i progetti attivi dell’organizzazione e lasciare una donazione libera. La coincidenza di questi due eventi nello stesso giorno offre ai residenti di Rodengo Saiano e a tutti gli abitanti della Franciacorta una splendida opportunità per dedicare il proprio tempo libero a cause di grande spessore umano.

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