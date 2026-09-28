Rodengo Saiano, una giornata solidale tra Adhd, Dsa ed Emergency

Rodengo Saiano si appresta a vivere una giornata speciale all’insegna della comunità e della solidarietà. Sabato 10 ottobre il territorio franciacortino ospiterà due importanti appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e al sostegno di cause sociali fondamentali, uniti dallo stesso identico spirito: fare rete, abbattere i pregiudizi e accendere i riflettori sull’importanza dell’inclusione e del supporto medico e sociale reciproco.
La giornata prenderà il via fin dalle prime ore del mattino con «Camminiamo per Adhd e Dsa», una camminata tranquilla e informale tra le strade e i paesaggi del paese. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Troppo spesso queste condizioni neurodivergenti vengono fraintese o non diagnosticate in tempo. Camminare insieme significa mostrare vicinanza concreta alle famiglie, favorire l’inclusione scolastica e sociale dei più giovani e ricordare che la diversità è una ricchezza da comprendere e non un limite da isolare nel silenzio.
Dopo i passi della mattina, la solidarietà si sposterà all’interno della suggestiva cornice acustica dell’Auditorium San Salvatore, situato in Via Castello 2/B. Alle ore 20.45 i riflettori si accenderanno sul concerto benefico intitolato, non a caso, «L’armonia della cura».
La serata, a ingresso gratuito, sarà interamente dedicata a sostenere le attività umanitarie di Emergency, l’associazione che offre cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà nel mondo.
Durante l’evento serale sarà possibile approfondire i progetti attivi dell’organizzazione e lasciare una donazione libera. La coincidenza di questi due eventi nello stesso giorno offre ai residenti di Rodengo Saiano e a tutti gli abitanti della Franciacorta una splendida opportunità per dedicare il proprio tempo libero a cause di grande spessore umano.