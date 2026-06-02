Roccafranca, il gioco fatale dopo una serata tra ex compagni di scuola

Quando ti ritrovi con gli amici di scuola è normale tornare un po’ ragazzini. Ed è quello che probabilmente è accaduto ieri sera, lunedì 1° giugno, in via Michelangelo a Roccafranca, fuori dalla casa di Pio Domenico Fazzolari, il 22enne – avrebbe compiuto i 23 anni il 30 luglio – morto in seguito a quello che gli inquirenti hanno inquadrato come un gioco finito male. Una ragazzata degenerata in un istante in una tragedia senza senso.

Leggi anche Si aggrappa al cofano dell’auto e muore: dramma a Roccafranca La serata Ieri sera i quattro ragazzi, tutti del 2003 e amici fin dai tempi del Cossali, si erano ritrovati per trascorrere una serata insieme. Si erano dati appuntamento proprio in via Michelangelo, dove uno degli amici aveva lasciato l’auto. E su quella Dacia Duster, guidata dall’amico di Azzano Mella che era diventato anche collega di lavoro di Pio Domenico, dopo qualche ora erano tornati a casa della vittima. Erano entrati, avevano trascorso del tempo al computer dopo aver salutato i genitori di Fazzolari e poi era giunto il momento di congedarsi.