Roccafranca, ragazzo morto cadendo dal cofano: indagini in corso

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il giovane – che avrebbe compiuto 23 anni a luglio – era attaccato al cofano dell'auto guidata da un amico, che lo aveva appena riportato a casa. Si è reso protagonista di un gioco folle, terminato con una violenta caduta che non gli ha lasciato scampo . La salma di Pio Domenico Fazzolari si trova al Civile in attesa dell'autopsia disposta dal magistrato di turno.

Le indagini

Il coetaneo che era alla guida della Dacia Duster al momento è indagato per omicidio stradale, ma non è escluso che l'accusa – vista la dinamica – possa cambiare in omicidio colposo. Il conducente e gli altri due amici che erano in auto sono stati portati all’ospedale Civile dai carabinieri per i test tossicologici: tutti e tre sono risultati negativi.

Il ricordo dei professori

(di Silvia Pasolini)

I professori dell'Itis informatico del Cossali di Orzinuovi, che lo hanno visto diplomarsi con ottimi voti quattro anni fa, lo ricordano oggi con profonda commozione e ne custodiscono un bellissimo ricordo: «Era un ragazzo solare e allegro – ci raccontano –. Amabile ed estroverso, si distingueva per il suo spirito brillantemente vivace e per una spiccata ironia. In classe la sua battuta era sempre pronta, dote che lo rendeva benvoluto da tutti. Anche negli studi si è sempre difeso bene. La sua tragica e prematura scomparsa ci lascia attoniti e profondamente addolorati».