Roccafranca, ragazzo morto cadendo dal cofano: indagini in corso

Proseguono le indagini sulla morte a Roccafranca di Pio Domenico Fazzolari, il ragazzo deceduto lunedì sera a pochi metri da casa, in quella che il sindaco del paese Marco Franzelli ha definito «una tragedia assurda».
Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il giovane – che avrebbe compiuto 23 anni a luglio – era attaccato al cofano dell'auto guidata da un amico, che lo aveva appena riportato a casa. Si è reso protagonista di un gioco folle, terminato con una violenta caduta che non gli ha lasciato scampo. La salma di Pio Domenico Fazzolari si trova al Civile in attesa dell'autopsia disposta dal magistrato di turno.
Le indagini
Il coetaneo che era alla guida della Dacia Duster al momento è indagato per omicidio stradale, ma non è escluso che l'accusa – vista la dinamica – possa cambiare in omicidio colposo. Il conducente e gli altri due amici che erano in auto sono stati portati all’ospedale Civile dai carabinieri per i test tossicologici: tutti e tre sono risultati negativi.
Il ricordo dei professori
(di Silvia Pasolini)
I professori dell'Itis informatico del Cossali di Orzinuovi, che lo hanno visto diplomarsi con ottimi voti quattro anni fa, lo ricordano oggi con profonda commozione e ne custodiscono un bellissimo ricordo: «Era un ragazzo solare e allegro – ci raccontano –. Amabile ed estroverso, si distingueva per il suo spirito brillantemente vivace e per una spiccata ironia. In classe la sua battuta era sempre pronta, dote che lo rendeva benvoluto da tutti. Anche negli studi si è sempre difeso bene. La sua tragica e prematura scomparsa ci lascia attoniti e profondamente addolorati».