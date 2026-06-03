Roccafranca, gioco tra amici finito in tragedia: fissata l’autopsia

È stata fissata per domani, giovedì 4 giugno, alle 10, l’autopsia sul corpo di Pio Domenico Fazzolari , il 22enne di Roccafranca morto lunedì sera in seguito a quello che gli inquirenti hanno subito inquadrato come un gioco tra amici finito in tragedia , avvenuta proprio fuori dalla vittima, in via Michelangelo. È qui che Pio Domenico è caduto a terra picchiando la nuca, dopo essere salito sul cofano dell’auto dell’amico di Azzano Mella - ora indagato per omicidio stradale - per uno scherzo tra amici.

La vicenda

Per gli inquirenti - il caso è affidato ai carabinieri di Rudiano, che lunedì sera sono intervenuti sul posto - non si è trattato di una sfida folle da pubblicare sui social, bensì di una ragazzata - l’auto avrà percorso al massimo una decina di metri - che è finita nel peggiore dei modi. Una serata tra amici (erano in quattro e nessuno di loro aveva bevuto o fatto uso di droghe) che in pochi istanti si è trasformata in un incubo, in modo particolare per i genitori del giovane, per la sorella e la sua ragazza. In tantissimi si stringeranno alla famiglia Fazzolari nel giorno del funerale, che non è stato ancora possibile fissare.