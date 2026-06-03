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Roccafranca, gioco tra amici finito in tragedia: fissata l’autopsia

L’esame sul corpo di Pio Domenico Fazzolari, 22 anni, sarà eseguito domani alle 10: passaggio importante nell’inchiesta per omicidio stradale, aperta nei confronti dell’amico che era alla guida dell’auto
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Pio Domenico Fazzolari durante un concerto della banda
Pio Domenico Fazzolari durante un concerto della banda

È stata fissata per domani, giovedì 4 giugno, alle 10, l’autopsia sul corpo di Pio Domenico Fazzolari, il 22enne di Roccafranca morto lunedì sera in seguito a quello che gli inquirenti hanno subito inquadrato come un gioco tra amici finito in tragedia, avvenuta proprio fuori dalla vittima, in via Michelangelo. È qui che Pio Domenico è caduto a terra picchiando la nuca, dopo essere salito sul cofano dell’auto dell’amico di Azzano Mella - ora indagato per omicidio stradale - per uno scherzo tra amici.

La vicenda

Per gli inquirenti - il caso è affidato ai carabinieri di Rudiano, che lunedì sera sono intervenuti sul posto - non si è trattato di una sfida folle da pubblicare sui social, bensì di una ragazzata - l’auto avrà percorso al massimo una decina di metri - che è finita nel peggiore dei modi. Una serata tra amici (erano in quattro e nessuno di loro aveva bevuto o fatto uso di droghe) che in pochi istanti si è trasformata in un incubo, in modo particolare per i genitori del giovane, per la sorella e la sua ragazza. In tantissimi si stringeranno alla famiglia Fazzolari nel giorno del funerale, che non è stato ancora possibile fissare.

Il dolore

La morte di Pio Domenico ha lasciato un vuoto profondo anche nella banda del paese Santi Gervasio e Protasio, dove il 22enne suonava, e tra i professori del Cossali di Orzinuovi, dove il giovane aveva studiato.

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incidente mortalePio Domenico FazzolaricofanoautotragediaautopsiaRoccafranca
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