Per rinnovare le «antiche polarità urbane diffuse» attraverso la rete dei piccoli negozi, il turismo slow e la mobilità dolce, il Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale «I borghi di Franciacorta» riceverà un finanziamento regionale di 530mila euro. Il progetto, che coinvolge cinque comuni di cui Provaglio d’Iseo è capofila (insieme a Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome e Passirano), è stato riconosciuto tra quelli di Eccellenza da Regione Lombardia e mobiliterà investimenti complessivi per quasi due milioni di euro entro il 2030.
L’obiettivo
L’obiettivo principale del progetto, denominato «Rinnovare le antiche polarità diffuse», è valorizzare i centri storici con il tessuto commerciale locale, integrando sviluppo economico e sostenibilità. Nella graduatoria pubblicata lo scorso 23 novembre si è distinto nella categoria dei progetti di Eccellenza, ottenendo un contributo regionale di 530.000 euro a valere sugli esercizi 2026, 2028, 2029 e 2030.
Il Distretto rappresenta un bacino territoriale di circa 65 chilometri quadrati e 29mila abitanti; i centri storici dei Comuni coinvolti sono molto suggestivi ma purtroppo la grande distribuzione sorta all’esterno ha svuotato sempre di più le piazze e le piccole attività locali sono andate a morire.
Parte dei due milioni, come previsto dal bando regionale, andrà proprio a beneficio del tessuto produttivo locale, nei termini di riqualificazioni e promozione. Il Distretto pubblicherà quindi un bando dedicato alle imprese del territorio per un ammontare minimo di 100mila euro.
Il percorso
Il progetto include inoltre un percorso formativo gratuito rivolto ai commercianti e realizzato in sinergia con il vicino Distretto del Commercio del Comune di Ospitaletto. Il programma si articolerà in sei incontri focalizzati su marketing.
«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto perché siamo Comuni piccoli ma abbiamo preso la quota massima del bando – afferma l’assessore al commercio di Provaglio d’Iseo, Lucia Pezzotti –. Le attività dei “servizi alla persona” non stanno soffrendo mentre la grande distribuzione la fa da padrona, soprattutto nel settore alimentare, ai danni delle piccole attività locali. A queste ultime servono dunque più competenze quali comunicazione e digitalizzazione, oltre a orari diversificati. L’attenzione da parte nostra c’è, così come l’impegno perché le imprese possano ricevere contributi. Senza dimenticare il bando che finanzierà anche piste ciclabili rendendo più vivibile il territorio».