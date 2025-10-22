Negozi di vicinato, in quindici anni serranda abbassata per quasi il 20%
Elio Montanari
Rallentato il calo, a fine 2024 erano 13.580 le attività operative tra città e provincia
In quindici anni i negozi di vicinato si sono ridotti di quasi il 20%
Con 13.580 esercizi commerciali di vicinato, nel 2024 rimane sostanzialmente invariata la rete dei negozi di prossimità, con un saldo negativo di solo 150 esercizi rispetto al 2023, una contrazione che è nell’ordine del -1%. L’andamento In realtà, si registra uno scivolamento costante poiché i 13.720 esercizi censiti nel 2023 erano, a loro volta, 152 in meno rispetto ai 13.872 registrati nel 2022, con una contrazione anche in questo caso nell’ordine del -1%. Poca cosa, certo, ma, di fatto, dopo
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.