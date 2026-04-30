Ritrovato l’uomo disperso a Gardone lungo il Mella: sta bene
Rintracciato dopo una notte di ricerche il 60enne che aveva lanciato l’allarme
Allertato anche l'elisoccorso per la ricerca - Foto di archivio © www.giornaledibrescia.it
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