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Disperso lungo il fiume Mella a Gardone, ricerche in corso

L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte: i soccorsi avvertiti dalla stessa persona, un uomo di circa 60 anni
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il fiume Mella a Gardone Valtrompia
Il fiume Mella a Gardone Valtrompia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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dispersoricerchefiume MellaGardone Valtrompia
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