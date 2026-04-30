Disperso lungo il fiume Mella a Gardone, ricerche in corso
L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte: i soccorsi avvertiti dalla stessa persona, un uomo di circa 60 anni
Il fiume Mella a Gardone Valtrompia
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