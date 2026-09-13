Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rissa in via Milano, la lite e l’aggressione: resta grave l’uomo ferito

Nel corso della notte la Polizia Locale ha ricostruito il contesto in cui è rimasto ferito un uomo di origini indiane di circa 30 anni: è in rianimazione al Civile
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il luogo dell'aggressione in via Milano
Il luogo dell'aggressione in via Milano

Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni dell’uomo, di origini indiane di circa 30 anni, aggredito ieri sera a bottigliate nella zona di via Milano. L’uomo resta ricoverato in prognosi riservata nel centro di rianimazione dell’ospedale Civile.

L’aggressione

Nel corso della notte la Polizia Locale ha ricostruito il contesto in cui è maturata l’aggressione. La vittima, che non aveva addosso documenti e che non è ancora stata identificata con certezza, faceva parte di un gruppo di una decina di persone, tutte connazionali, che avevano bevuto molto.
Attorno alle 22 i toni si sono alzati, è nata una lite e in cinque hanno aggredito il 30enne poi rimasto a terra. La Locale ha acquisito le immagini delle tante telecamere della zona per avere fotogrammi chiari dei volti degli aggressori ma anche indicazioni sulle vie di fuga e sui mezzi da loro utilizzati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
aggressione via MilanoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...