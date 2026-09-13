Rissa in via Milano, la lite e l’aggressione: resta grave l’uomo ferito

Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni dell’uomo, di origini indiane di circa 30 anni, aggredito ieri sera a bottigliate nella zona di via Milano. L’uomo resta ricoverato in prognosi riservata nel centro di rianimazione dell’ospedale Civile.
L’aggressione
Nel corso della notte la Polizia Locale ha ricostruito il contesto in cui è maturata l’aggressione. La vittima, che non aveva addosso documenti e che non è ancora stata identificata con certezza, faceva parte di un gruppo di una decina di persone, tutte connazionali, che avevano bevuto molto.
Attorno alle 22 i toni si sono alzati, è nata una lite e in cinque hanno aggredito il 30enne poi rimasto a terra. La Locale ha acquisito le immagini delle tante telecamere della zona per avere fotogrammi chiari dei volti degli aggressori ma anche indicazioni sulle vie di fuga e sui mezzi da loro utilizzati.