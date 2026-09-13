Rissa in via Milano, la lite e l’aggressione: resta grave l’uomo ferito

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Nel corso della notte la Polizia Locale ha ricostruito il contesto in cui è rimasto ferito un uomo di origini indiane di circa 30 anni: è in rianimazione al Civile

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali