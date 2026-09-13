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Rissa serale in via Milano: grave l’uomo ferito a bottigliate in strada

In fuga gli autori che, secondo i testimoni, sarebbero stati una decina e di età attorno ai 30 anni. La vittima colpita in varie parti del corpo, ignote al momento le cause dell’aggressione
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'aggressione - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'aggressione - © www.giornaledibrescia.it

Ha camminato per qualche metro, come si vede dalla grosse chiazze di sangue lasciate lungo la strada, fino a quando le forze lo hanno retto. Poi, è stramazzato a terra: quelle ferite inferte con una bottiglia di vetro rotta erano troppo gravi. Si è accasciato sotto la vetrata di una banca ed è lì che, dopo essere stato aggredito con una ferocia inaudita da una decina di persone, è stato soccorso dal personale della Croce Bianca.

Urla, sangue, ma anche paura e tanta rabbia. È la scena che si sono trovati davanti agli occhi le forze dell’ordine intervenute ieri sera, poco dopo le 22, in via Milano in città, a pochi passi dal cimitero Vantiniano, in una zona sempre molto movimentata. Due gli episodi solo nell’ultima settimana, sicuramente non violenti come quello di ieri sera: in questo caso la vittima, un uomo di circa 30 anni, è stata trasportata in ospedale al Civile in codice rosso.

Il fatto

A lanciare l’allarme sono stati i residenti e i passanti, testimoni di un’aggressione i cui contorni sono ancora tutti da ricostruire. Quando gli agenti della Polizia locale di Brescia – in un primo momento supportati dai poliziotti della Questura – sono intervenuti sul posto, dei componenti del branco non c’era già più traccia. Le uniche tracce erano quelle dei vetri della bottiglia usata come arma e del sangue della vittima. Si vede nitidamente il luogo in cui è stato colpito la prima volta, proprio davanti alle saracinesche abbassate di un negozio, per poi terminare davanti alla vetrata della banca situata a poche metri dal parco della Rosa Blu in via Francesco Nullo, traversa di via Milano.

Il luogo dell'aggressione in via Milano - © www.giornaledibrescia.it
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Il luogo dell'aggressione in via Milano - Il luogo dell'aggressione in via Milano - © www.giornaledibrescia.it

Stando alle prime ricostruzioni - in modo particolare dei testimoni, alcuni dei quali portati al Comando della Locale in via Donegani, per mettere nero su bianco quello che hanno visto - un uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, che lo avrebbero preso a bottigliate. «Erano tutti cittadini stranieri, sia gli aggressori sia la vittima, avranno avuto circa 30 anni, non si tratta di un gruppetto di "maranza" – spiegano due uomini –. La cosa grave è che ormai certe cose succedono sempre più spesso». I due sono visibilmente spaventati, ma anche profondamente arrabbiati con le istituzioni. «Sono 30 anni che vivo qui, in via Milano, e non è vero che è sempre stata così. La situazione è peggiorata negli ultimi anni». Un altro ragazzo, seduto alla fermata dell’autobus, ha detto di essere stato rapinato proprio in quella zona pochi giorni fa e di aver sporto denuncia dai carabinieri.

Le indagini

Quando gli agenti della Locale sono intervenuti in via Milano hanno immediatamente chiuso la strada – nel tratto davanti a Esselunga –, in un primo momento in entrambi i sensi. Prima per permettere al personale sanitario di soccorrere l’uomo – ferito in diverse parti del corpo – poi a loro di raccogliere la bottiglia e ricostruire parzialmente la scena.

Ma al momento ci sono davvero pochi elementi, anche se non è da escludere che le dalle telecamere della zona si possa capire meglio cosa sia successo e in quanti effettivamente hanno preso parte alla brutale aggressione. Poi ci sarà da capire i motivi di tanta violenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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