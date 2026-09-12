Violenta aggressione in via Milano, uomo ferito a colpi di bottiglia

Violenta aggressione in via Milano, dove una lite scoppiata attorno alle 22 è degenerata nel sangue. Stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, che lo avrebbero preso a bottigliate. L’uomo si sarebbe trascinato per qualche metro per poi stramazzare a terra. Le sue condizioni sarebbero gravi.
Sul posto, oltre all'ambulanza, gli agenti della Polizia locale che indagano sull'episodio. La strada, nel tratto interessato all’altezza del supermercato Esselunga, è rimasta chiusa per circa un’ora per poi essere riaperta al transito delle auto solo in uscita dalla città.