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Violenta aggressione in via Milano, uomo ferito a colpi di bottiglia

La persona coinvolta sarebbe stata aggredita da un gruppo e si sarebbe trascinata per qualche metro per poi stramazzare a terra
Simone Bracchi

Simone Bracchi

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Il luogo dell'aggressione in via Milano - © www.giornaledibrescia.it
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Il luogo dell'aggressione in via Milano - Il luogo dell'aggressione in via Milano - © www.giornaledibrescia.it

Violenta aggressione in via Milano, dove una lite scoppiata attorno alle 22 è degenerata nel sangue. Stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, che lo avrebbero preso a bottigliate. L’uomo si sarebbe trascinato per qualche metro per poi stramazzare a terra. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto, oltre all'ambulanza, gli agenti della Polizia locale che indagano sull'episodio. La strada, nel tratto interessato all’altezza del supermercato Esselunga, è rimasta chiusa per circa un’ora per poi essere riaperta al transito delle auto solo in uscita dalla città.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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