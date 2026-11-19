La lunga attesa per la riapertura dell’ufficio postale di Travagliato è finalmente terminata. Da oggi, giovedì 19 novembre, infatti la sede di via Breda riapre al pubblico, pronta ad accogliere i cittadini con nuovi servizi e spazi migliorati. L’ufficio, chiuso da dicembre dello scorso anno, è stato infatti interessato dai lavori del progetto Polis di Poste Italiane, iniziati a marzo 2026. L’iniziativa nazionale ha coinvolto circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, rendendo accessibile direttamente in posta una serie di servizi della Pubblica Amministrazione. Per Travagliato però il percorso si è rivelato più tortuoso del previsto perché inizialmente il Comune non figurava tra quelli coinvolti nel progetto.
Cosa cambia
Ora però ci siamo. La novità principale riguarda proprio l’ampliamento dei servizi disponibili allo sportello. Nell’ufficio di Travagliato infatti è ora possibile richiedere certificati anagrafici e accedere a diversi servizi dell’Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello «ObisM». Tra le opportunità offerte c’è anche quella di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello postale. Il servizio permette ai cittadini di presentare la documentazione necessaria evitando di doversi recare in Questura e ricevere poi il documento direttamente a casa.
Gli ambienti
L’intervento ha riguardato anche il rinnovamento degli ambienti, con particolare attenzione all’accessibilità, alla sostenibilità e alla funzionalità degli spazi: «La sede è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico – spiega Poste Italiane -. Sono stati inoltre realizzati due sportelli ribassati, pensati per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali».
Con la riapertura della sede, i cittadini possono così tornare a usufruire dei servizi postali come in passato. Gli orari di apertura non sono variati: l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato fino alle 12.35.