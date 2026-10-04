Rezzato, terzo furto in due mesi al bocciodromo gestito dagli alpini

Dicono che non c’è due senza tre, ma quando si tratta di furti è una regola che si vorrebbe smentire. E invece, per la terza volta in un paio di mesi, il bocciodromo comunale di via Milano a Rezzato, gestito da aprile dal Gruppo Alpini, è stato preso di mira dai ladri.
Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ad accorgersene è stato Gianbattista Brazzale, che sin dall’inizio si è messo a disposizione per la gestione della struttura. Con amarezza ha dovuto constatare che i malviventi hanno forzato, rendendola questa volta inutilizzabile, la porta sul retro, approfittando della posizione appartata per agire indisturbati. Una volta all’interno, hanno fatto razzia di gelati, caramelle, bibite, patatine e bottiglie di liquori, ma soltanto quelle sigillate, probabilmente destinate alla rivendita. Portati via anche circa 100 euro in monetine. Dopo il primo furto, infatti, il fondo cassa dai 50 centesimi in su viene svuotato ogni sera. Come già accaduto in precedenza, oltre a rubare, i ladri hanno messo a soqquadro i locali, costringendo i gestori a ripulire e ripristinare gli ambienti.
Si valutano le telecamere
Dopo questo ennesimo episodio, nel corso della settimana sarà valutata, anche con l’Amministrazione comunale, l’installazione di un sistema di videosorveglianza. In precedenza non si erano mai verificati episodi simili, probabilmente anche perché nell’appartamento al primo piano dello stabile abitavano i gestori, rendendo più difficile agire indisturbati. Ora, dopo la denuncia, ci si interroga sui possibili responsabili e sul movente. Potrebbe trattarsi di giovani teppisti in cerca di un facile guadagno, ma non viene esclusa nemmeno l’ipotesi che qualcuno possa essere infastidito dalla gestione del bocciodromo affidata agli Alpini. Su questi aspetti stanno svolgendo gli opportuni accertamenti le forze dell’ordine.