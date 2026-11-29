Un tentativo di furto al Lidl, uno dei supermercati più frequentati di Rezzato, si è trasformato in rapina impropria quando il 41enne che stava tentando di sottrarre dei formaggi dal negozio ha minacciato gli addetti dopo essere stato scoperto con la refurtiva.
L’episodio
Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa: il soggetto, entrato nel supermercato, ha riempito le proprie borse di formaggi senza alcuna intenzione di pagarli, pensando evidentemente di farla franca. Così non è stato: appena oltrepassate le casse, il personale del punto vendita lo ha inseguito e, una volta messo di fronte alle proprie responsabilità, l’uomo ha reagito minacciando gli addetti e tentando poi la fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato, che sono riusciti a rintracciare l’uomo prima che si dileguasse. Subito è scattato l’arresto per rapina impropria.