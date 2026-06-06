Rezzato: dalle tinteggiature al verde, funziona il team dei volontari

A un anno dalla sua nascita, l’associazione «Volontari per Rezzato odv» si conferma una realtà preziosa e sempre più apprezzata sul territorio. A sottolinearlo, nel corso di una conferenza stampa, sono stati il sindaco Luca Reboldi , affiancato dal presidente dell’associazione Mario Merici e dal vicepresidente Angelo Bonassi , che hanno tracciato un bilancio del primo anno di attività.

«L’associazione – ha spiegato il sindaco – è nata dall’iniziativa di alcuni cittadini pensionati desiderosi di mettere a disposizione parte del proprio tempo libero per il bene comune. Oggi rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e collaborazione con l’amministrazione comunale. Pur essendo partita come una sperimentazione, visto che a Rezzato non esisteva una realtà simile, il primo anno ha dato risultati molto positivi, con oltre 40 interventi di piccola manutenzione realizzati sul territorio».

Il gruppo è composto attualmente da 12 volontari. Ai dieci soci fondatori si sono infatti aggiunte nel corso dell’anno altre due persone, pure accomunate dalla volontà di dedicare tempo ed energie alla comunità.

Coordinamento

«Operiamo sempre in stretto coordinamento con l’Ufficio Tecnico comunale – sottolineano Merici e Bonassi – nessuna iniziativa autonoma. I nostri interventi riguardano soprattutto piccole manutenzioni degli spazi pubblici, tinteggiature di locali e strutture comunali, come alcune aule della scuola Vantini, il tunnel di collegamento del municipio, alcuni muri del cimitero e l’ingresso della biblioteca. Ci occupiamo inoltre della cura del verde e della sistemazione di situazioni di degrado che richiedono interventi rapidi».

Un intervento di manutenzione

Tra le attività svolte nell’ultimo anno merita una menzione particolare il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico locale. È stata infatti avviata la pulizia dei monumenti cittadini non sottoposti alla tutela della Soprintendenza, un’attività che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di restituire decoro e visibilità a testimonianze importanti della storia e dell’identità rezzatese.

Convenzione

L’associazione opera nell'ambito di una convenzione triennale sottoscritta con il Comune, i volontari sono coperti da assicurazione e ricevono esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività svolte. Un lavoro che non sostituisce quello degli operai comunali, ma lo integra, consentendo al personale dell’ente di dedicarsi agli interventi più complessi e impegnativi.

L’auspicio, condiviso dall’amministrazione e dall’associazione, è che il gruppo possa continuare a crescere, coinvolgendo nuovi cittadini disposti a dedicare una parte del proprio tempo alla cura del bene comune.