Referendum, l’appello di oltre 80 amministratori bresciani per il «No»
In vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo, oltre ottanta amministratrici e amministratori locali del territorio bresciano hanno sottoscritto un appello pubblico per invitare i cittadini a votare «No» alla riforma della giustizia oggetto della consultazione.
Nel documento, i firmatari spiegano di intervenire «al di là delle appartenenze politiche» e in virtù del loro ruolo istituzionale, sottolineando il rapporto diretto che quotidianamente li lega alle comunità locali. I Comuni – evidenziano – rappresentano infatti il primo livello di contatto con i cittadini, con i loro problemi concreti e con le ricadute pratiche del funzionamento delle istituzioni.
Secondo questi amministratori bresciani, la riforma proposta non sarebbe in grado di affrontare le principali criticità del sistema giudiziario italiano. In particolare, viene evidenziato come interventi quali la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente o l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura non inciderebbero sui tempi dei processi, sulla carenza di personale negli uffici giudiziari né sul problema del sovraffollamento carcerario. «Si tratta di modifiche che intervengono sugli assetti istituzionali senza incidere sui problemi concreti di cittadini e imprese», si legge nell’appello.
Le questioni
Tra le perplessità espresse anche quella relativa all’introduzione del sorteggio per la selezione di una parte significativa dei componenti dell’organo di autogoverno della magistratura. Una scelta che, secondo i firmatari, rischierebbe di ridurre autorevolezza e competenza, rendendo l’istituzione più esposta a possibili pressioni esterne.
Un ulteriore elemento critico riguarda i costi. La creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta corte disciplinare comporterebbe – secondo gli amministratori – un aumento della spesa pubblica e della burocrazia. Risorse che, a loro giudizio, potrebbero essere destinate più efficacemente al rafforzamento dei servizi giudiziari, alla digitalizzazione degli uffici, all’assunzione di personale amministrativo e al miglioramento delle infrastrutture.
Nel documento si richiama inoltre la necessità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ritenuto uno dei pilastri del sistema democratico delineato dalla Costituzione. Modifiche di tale portata, sostengono i firmatari, dovrebbero essere affrontate con particolare prudenza e con un consenso ampio nel Parlamento e nel Paese.
«Non serve riscrivere la Costituzione per far funzionare la giustizia – conclude l’appello – ma far funzionare la giustizia per rispettare pienamente la Costituzione». Per queste ragioni gli amministratori invitano la cittadinanza a partecipare al voto e a respingere la riforma, difendendo l’assetto costituzionale attuale.
La lista dei firmatari
- Sara Ghidoni – Sindaca del Comune di Bovezzo
- Cristina Tedaldi – Sindaco di Leno
- Rosa Vitale – Sindaca del Comune di Rodengo Saiano
- Valeria Benedetti – Consigliera comunale di Gussago
- Marina Bertoli – Assessora del Comune di Palazzolo sull’Oglio
- Camilla Bianchi – Assessora del Comune di Brescia
- Barbara Bonetti – Assessora di Leno
- Federica Bignotti – Consigliera di Villanuova sul Clisi
- Daniela Bresciani – Consigliera comunale di Gavardo
- Patrizia Concari – Consigliera comunale del Comune di Gardone Val Trompia
- Stefania Cossi – Consigliera comunale di Collebeato
- Paolo Apostoli – Sindaco di Botticino
- Gianmarco Cossandi – Sindaco di Palazzolo sull’Oglio
- Matteo Franzoni – Sindaco del Comune di Nave
- Marco Grassini – Vicesindaco facente funzioni di Cellatica
- Mattia Peluchetti – Sindaco di Sellero
- Fabrizio Scuri – Sindaco di Cazzago San Martino
- Elvio Bertoletti – Vicesindaco del Comune di Villachiara
- Federico Manzoni – Vicesindaco del Comune di Brescia
- Sergio Aurora – Consigliere di Sarezzo e provinciale
- Antonio Bazzani – Assessore di Bovezzo
- Giampiero Bani – Consigliere di Castegnato
- Bruno Belotti – Assessore di Palazzolo sull’Oglio
- Daniela Del Ciello – Consigliera comunale del Comune di Brescia
- Anna Frattini – Assessora del Comune di Brescia
- Sabrina Guidetti – Assessora del Comune di Cazzago San Martino
- Valentina Gastaldi – Consigliera comunale del Comune di Brescia
- Laura Giuffredi – Consigliera comunale di Brescia
- Roberta Lazzaroni – Consigliera comunale di Provaglio d’Iseo
- Caterina Manelli – Assessora del Comune di Gavardo
- Giulia Marini – Assessora del Comune di Corte Franca
- Elena Mazzetti – Consigliera comunale di Leno
- Beatrice Nardo – Consigliera comunale di Brescia
- Maria Vittoria Papa – Consigliera comunale di Desenzano del Garda
- Ombretta Pedercini – Assessora del Comune di Palazzolo sull’Oglio
- Nadia Pedersoli – Consigliera comunale del Comune di Flero
- Enrica Peli – Consigliera comunale di Concesio
- Piera Prederi – Consigliera comunale del Comune di Flero
- Laura Rossetti – Consigliera del Comune di Flero
- Elena Ringhini – Assessora del Comune di Calcinato
- Giada Stefana – Consigliera del Comune di Nave
- Michela Tiboni – Assessora del Comune di Brescia
- Rakeb Tosio – Assessore del Comune di Bovezzo
- Mirco Biasutti – Consigliere comunale di Brescia
- Andrea Boldi – Consigliere comunale di Provaglio d’Iseo
- Mattia Bonardi – Consigliere comunale di Lograto
- Pietro Bonetti – Assessore del Comune di Cazzago San Martino
- Stefano Bordiga – Capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale di Orzivecchi
- Roberto Cammarata – Consigliere comunale di Brescia
- Alberto Canobbio – Assessore di Leno
- Antonio Caporizzo – Assessore di Lograto
- Fabio Capra – Consigliere comunale e provinciale di Brescia
- Daniele Corini – Consigliere comunale di Concesio
- Gianluca Cominassi – Consigliere di Castegnato
- Renato Crottogini – Assessore del Comune di Mazzano
- Andrea Curcio – Consigliere comunale e provinciale di Brescia
- Giacomino Facchi – Presidente del Consiglio comunale di Palazzolo sull’Oglio
- Luca Facciano – Consigliere comunale di Vobarno
- Marco Fenaroli – Assessore del Comune di Brescia
- Marco Frusca – Vicesindaco del Comune di Borgosatollo
- Emiliano Gallina – Consigliere comunale di Concesio
- Matteo Gatto – Assessore del Comune di Palazzolo sull’Oglio
- Luca Gazzola – Consigliere comunale di Bedizzole
- Pietro Ghetti – Consigliere comunale del Comune di Brescia
- Daniele Lorenzi – Consigliere comunale di Tignale
- Francesco Marcandelli – Vicesindaco di Palazzolo sull’Oglio
- Mariano Mazzacani – Consigliere di Prevalle
- Nicola Musati – Assessore del Comune di Pisogne
- Valter Muchetti – Assessore del Comune di Brescia
- Filippo Nicolini – Assessore di Collebeato
- Roberto Omodei – Capogruppo Pd del Comune di Brescia
- Carlo Panzera – Consigliere comunale di Vobarno
- Marco Peli – Consigliere comunale di Gardone Val Trompia
- Giuseppe Riccardi – Assessore di Villachiara
- Roberto Rossini – Presidente del Consiglio comunale di Brescia
- Luca Ruggeri – Assessore di Nave
- Luca Senestrari – Consigliere comunale di Nave
- Gian Pietro Temponi – Capogruppo di minoranza di Bovegno
- Stefano Terzi – Consigliere comunale del Comune di Desenzano
- Roberto Toninelli – Assessore del Comune di Mazzano
- Antonio Trebeschi – Consigliere comunale di Collebeato
- Silvio Cesare Venni – Consigliere del Comune di Cazzago San Martino
- Alberto Zanetti – Consigliere comunale di Gavardo
- Agostino Zanotti – Assessore del Comune di Roncadelle
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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