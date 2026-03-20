Referendum, l’appello di oltre 80 amministratori bresciani per il «No»

In vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo, oltre ottanta amministratrici e amministratori locali del territorio bresciano hanno sottoscritto un appello pubblico per invitare i cittadini a votare «No» alla riforma della giustizia oggetto della consultazione.

Nel documento, i firmatari spiegano di intervenire «al di là delle appartenenze politiche» e in virtù del loro ruolo istituzionale, sottolineando il rapporto diretto che quotidianamente li lega alle comunità locali. I Comuni – evidenziano – rappresentano infatti il primo livello di contatto con i cittadini, con i loro problemi concreti e con le ricadute pratiche del funzionamento delle istituzioni.

Leggi anche L’esito del referendum e le scelte della premier

Secondo questi amministratori bresciani, la riforma proposta non sarebbe in grado di affrontare le principali criticità del sistema giudiziario italiano. In particolare, viene evidenziato come interventi quali la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente o l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura non inciderebbero sui tempi dei processi, sulla carenza di personale negli uffici giudiziari né sul problema del sovraffollamento carcerario. «Si tratta di modifiche che intervengono sugli assetti istituzionali senza incidere sui problemi concreti di cittadini e imprese», si legge nell’appello.

Le questioni

Tra le perplessità espresse anche quella relativa all’introduzione del sorteggio per la selezione di una parte significativa dei componenti dell’organo di autogoverno della magistratura. Una scelta che, secondo i firmatari, rischierebbe di ridurre autorevolezza e competenza, rendendo l’istituzione più esposta a possibili pressioni esterne.

Un ulteriore elemento critico riguarda i costi. La creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta corte disciplinare comporterebbe – secondo gli amministratori – un aumento della spesa pubblica e della burocrazia. Risorse che, a loro giudizio, potrebbero essere destinate più efficacemente al rafforzamento dei servizi giudiziari, alla digitalizzazione degli uffici, all’assunzione di personale amministrativo e al miglioramento delle infrastrutture.

Leggi anche Referendum sulla giustizia, la guida completa al voto

Nel documento si richiama inoltre la necessità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ritenuto uno dei pilastri del sistema democratico delineato dalla Costituzione. Modifiche di tale portata, sostengono i firmatari, dovrebbero essere affrontate con particolare prudenza e con un consenso ampio nel Parlamento e nel Paese.

«Non serve riscrivere la Costituzione per far funzionare la giustizia – conclude l’appello – ma far funzionare la giustizia per rispettare pienamente la Costituzione». Per queste ragioni gli amministratori invitano la cittadinanza a partecipare al voto e a respingere la riforma, difendendo l’assetto costituzionale attuale.

La lista dei firmatari