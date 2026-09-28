Un ragazzo di 16 anni al carcere minorile Beccaria di Milano e un 17enne in comunità. I Carabinieri di Bagnolo Mella hanno eseguito nelle scorse ore una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni nei confronti di due ragazzi, entrambi già noti alle forze di polizia per numerose vicende, ritenuti responsabili della rapina ai danni di un 15enne di Flero avvenuta il 22 giugno. Quel giorno i due minori arrestati avevano, secondo l’accusa, fermato la vittima in strada, l’avevano costretta a seguirli in un parcheggio e li l’avevano aggredita impossessandosi dei 15 euro che aveva nel borsello.
Rapinato in strada di 15 euro: arrestati due minorenni
I Carabinieri di Bagnolo Mella hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due ragazzi ritenuti responsabili della rapina ai danni di un 15enne di Flero avvenuta il 22 giugno
I due minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri
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