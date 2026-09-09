Rapina in centro, i presenti: «Abbiamo accerchiato il malvivente»

La vittima ha cercato in tutti i modi di bloccare quell’uomo, che soltanto pochi minuti prima era entrato nella sua pelletteria, armato di tronchese, per rapinarlo. Lo ha fatto nonostante la paura, la ferita riportata alla testa e quel grosso morso sul braccio. E quando l’aggressore, un volto noto alle forze dell’ordine, è riuscito a divincolarsi e fuggire, ci hanno pensato le persone presenti a fermarlo: una «squadretta» formata da altri commercianti della zona, alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere nelle vicinanze e un rider che stava transitando proprio nel centro della città; lo hanno accerchiato e consegnato agli agenti della Volante, intervenuti sul posto pochi minuti dopo.
È quanto successo ieri pomeriggio, alla pelletteria Sitelli sotto i portici in via X Giornate, il salotto buono della città, a soli pochi metri dal centro politico di Brescia. Non a caso, sul posto erano presenti anche il presidente della commissione consiliare Sicurezza - terminata pochi minuti prima -, Luca Pomarici (Azione), e il consigliere di Fratelli d’Italia, Carlo Andreoli.
L’episodio
La tentata rapina è avvenuta poco prima delle 16, quando il centro cittadino era pieno di persone. Un elemento che evidentemente non ha fermato l’uomo nel suo intento criminale. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato – e alle testimonianze delle persone vicine alla vittima –, il delinquente è entrato in azione occultando l’arnese che aveva con sé sotto la maglietta. Una volta fuori dalla pelletteria, ha estratto la tronchese ed è entrato nel negozio, minacciando il titolare. L’uomo voleva soldi e telefono, ma il colpo non è andato come si era immaginato. Il commerciante 62enne ha reagito ed è nata una colluttazione, terminata all’esterno, sotto i portici, dove le grida hanno attirato gli altri commercianti.
I testimoni
«Sono uscito con mio padre e ho visto il titolare del negozio afferrare l’uomo che aveva tentato di rapinarlo – racconta Davide, uno dei protagonisti della cattura –. Aveva una ferita alla testa e quel tizio lo ha morsicato al braccio. È riuscito a scappare e lo abbiamo inseguito, accerchiandolo in attesa della Polizia». In negozio la moglie della vitti, comprensibilmente turbata e spaventata per l’accaduto, era impegnata a ripulire i danni causati dal delinquente. «Mio marito è stato portato in pronto soccorso, io non ero presente, non ho visto nulla». I dettagli, la donna li ha avuti in un secondo momento, quando i due commercianti si sono sentiti al telefono.
Le reazioni
L’episodio ha riportato alla mente la violenta rapina in una gioielleria avvenuta a febbraio 2024, proprio a pochi metri dalla pelletteria. E anche per questo la reazione dei commercianti è stata dura. «Non è possibile che certe cose succedano in pieno giorno, nel centro della città».
La politica
Parole che per circa un’ora si sono sentiti ripetere anche i due politici, che ricoprono posizioni diverse. «Ho portato solidarietà ai commercianti che hanno subito l’aggressione – commenta Pomarici –. credo che il compito del Comune sia anche quello di stare vicino ai cittadini, insieme alle altre istituzioni, per risolvere certe problematiche».
Critico il consigliere di opposizione, Andreoli: «Non è la prima volta che succedono queste cose e a fronte di tutto questo bisogna fare una riflessione. La gente ha paura, serve maggiore presenza. Ne avevamo parlato proprio pochi minuti prima del grave episodio».