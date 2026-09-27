Rapina al centro Futura, in comunità anche il quindicenne indagato

Dopo i tre maggiorenni, arrestati il 17 settembre, la polizia ha individuato anche il minorenne sospettato di aver partecipato con loro alle aggressioni del 5 gennaio scorso al centro commerciale Futura di Brescia. Il ragazzo, un 15enne bresciano, è stato collocato in una comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. È indagato per tentata rapina, rapina aggravata e lesioni personali gravi.
La ricostruzione
Quella sera, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, il gruppo avrebbe preso di mira un diciottenne dopo che questi si era rifiutato di dare loro una sigaretta. Il giovane era stato inseguito e colpito con calci e pugni, ma era riuscito a rifugiarsi in un ristorante coreano non distante dalla fermata della Metro. I quattro sarebbero rimasti ad aspettare all’esterno.
Poco dopo, all’uscita dallo stesso locale, una coppia di coniugi era stata circondata e aggredita. L’uomo era stato colpito alla testa con il manicotto di un estintore, e aveva perso temporaneamente conoscenza. Anche la moglie era stata colpita al volto e alla testa, prima che le venisse strappato lo zaino con il portafoglio e gli effetti personali. La donna aveva riportato una perdita dell’udito e lesioni giudicate guaribili in 39 giorni; il marito uno sfregio permanente al volto e una prognosi di 26 giorni.
Gli investigatori sono risaliti ai presunti responsabili attraverso le immagini delle telecamere, l’analisi dei tabulati telefonici e i riconoscimenti fotografici delle vittime. I tre maggiorenni, tra i 20 e i 22 anni, erano stati arrestati il 17 settembre nell’ambito dell’indagine che riguarda anche altre due rapine commesse tra marzo e aprile.