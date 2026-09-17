Brescia, tre giovani arrestati per rapine violente: vittime sfregiate

Nelle aggressioni, avvenute tra gennaio e aprile, avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un grosso coltello a serramanico e una mannaia

Simone Bracchi Giornalista 17 settembre 2026 3 ' di lettura