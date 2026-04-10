Raggiungere i parchi urbani passeggiando per la metro

Brescia, i suoi polmoni verdi e la metropolitana. Li unisce il progetto «Una metro, tanti parchi», la segnaletica installata nelle stazioni pensata per accompagnare alla scoperta del verde urbano partendo dalla fermate di «The Tube».

Totem informativi e linee verdi adesive a terra indicano i principali parchi urbani raggiungibili a piedi in pochi minuti.

«I bresciani e le bresciane vivono molto i parchi ma non tutti conoscono quelli che non sono vicini al loro quartiere - sottolinea la sindaca, Laura Castelletti -. La metro ora ci permette di scoprirne uno in ogni fermata. Sarà così anche per il tram».

Sul territorio comunale sono presenti circa 160 parchi e giardini, per una superficie complessiva di oltre 3,5 milioni di metri quadrati. «Può essere una nuova chiave di lettura per il ruolo della metropolitana che coniuga mobilità sostenibile e verde - aggiunge il vicesindaco Federico Manzoni -. Anche il tram sarà un grande vettore per unirli».

Il progetto si integra con i trekking verdi urbani, la rete di itinerari pedonali che permette di attraversare la città tra quartieri, parchi e percorsi naturalistici: sono sedici e sono stati promossi dal Comune nell’ambito del Piano del verde e della Biodiversità. «Coniugare la mobilità sostenibile con l'immagine di Brescia verde è importante - rimarca l’assessore all’Ambiente, Camilla Bianchi -. Se ora si apre Bresciaapp! si trovano anche i trekking verdi urbani».

Attraverso i QR Code presenti nelle stazioni si possono avere indicazioni dettagliate su lunghezza, durata, quartieri attraversati e punti di interesse naturalistici e culturali dei percorsi urbani. «Negli anni la metro ci ha insegnato a intenderla come un pezzo della nostra vita, nel lavoro, nello studio, ma anche nel tempo libero e nella quotidianità - conclude il presidente di Metro Brescia, Flavio Pasotti -. Ha cambiato completamente la percezione della città. E così sarà con il tram». A questo vademecum verde si aggiunge anche la valorizzazione del patrimonio artistico presente nella metro: le opere diffuse del progetto Subbrixia e il Mum - Metro Urban Museum - sono indicate lungo il percorso con una segnaletica dedicata che invita i passeggeri a scoprire le installazioni artistiche nelle stazioni e nei treni.