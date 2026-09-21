Ha passato la notte in terapia intensiva, in condizioni gravissime ma stabili il dodicenne investito da un autobus nel tardo pomeriggio di domenica in via Taranelli a Collebeato, mentre stava rincorrendo un pallone. I medici del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si riservano ancora la prognosi, attendono l’evolversi della situazione dopo l’intervento chirurgico di urgenza al quale il ragazzino è stato sottoposto nella notte. La notizia dell’incidente ha scosso la comunità di Collebeato. Tutto il paese fa il tifo per lui. Sono tanti coloro che hanno espresso la loro vicinanza al giovane e alla sua famiglia con un pensiero, una preghiera, tanto di persona, quanto attraverso i social. Tutti incollati al telefono in attesa di un segnale positivo da Bergamo.
Ragazzo investito dal bus, le condizioni restano gravissime ma stabili
Il dodicenne ha trascorso la notte in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ieri sera è stato operato d’urgenza. Col fiato sospeso la comunità di Collebeato
L'autobus dopo l'impatto - © www.giornaledibrescia.it
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