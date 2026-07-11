Gare e fughe dagli agenti: l’ultima notte dei raduni illegali di auto

La meta iniziale doveva essere ancora Lonato, dove però sono stati fatti chiudere i cancelli. Così la carovana si è spostata prima a Castiglione delle Stiviere, e poi a Verona

Roberto Manieri Giornalista 11 luglio 2026 3 ' di lettura