Raccolta differenziata: Acquafredda capolista, Collio fanalino di coda

Il Comune di Acquafredda, con oltre il 95% di raccolta differenziata, è capolista da anni. Un risultato che, secondo il sindaco, è legato a più fattori: «Certamente incide la dimensione del paese – conferma Maurizio Donini –: poche persone e, purtroppo, non molte aziende, consentono un maggior controllo. A ciò, però, si aggiungono altri fattori: ad esempio, storicamente la popolazione si è dimostrata sensibile al tema della raccolta differenziata. Ricordo, anche da piccolo, i primi cartelli informativi e di sensibilizzazione che spingevano in questa direzione. Prova ne è anche il fatto che, pure ai tempi dei cassonetti, raggiungevamo risultati ottimi, eravamo al 65%. Penso abbia contribuito, inoltre, l’introduzione graduale dei vari step del porta a porta, così le persone si sono adeguate ai cambiamenti. Infine, vanno citati anche i volontari che erano attivi al punto di raccolta, dando consigli e indicazioni all’utenza».
A proposito dell’isola ecologica, ricordiamo che è al centro di un ampio intervento di riqualificazione iniziato in primavera e, alla riapertura, per ragioni normative, si passerà a una gestione da parte del personale di Cbbo: «I lavori sono al termine: contiamo di riaprire il punto di raccolta entro la fine dell’anno. Se il meteo ci sostiene, l’obiettivo è inaugurarlo entro Natale» annuncia il sindaco.
La situazione a Collio
Collio resta il fanalino di coda della provincia per la raccolta differenziata. La percentuale è salita dal 21,03 al 28,80%, ma il miglioramento non basta a risollevare il Comune dalle ultime posizioni. «Siamo consapevoli che il risultato non sia ancora soddisfacente e che ci sia molta strada da fare», ammette la sindaca Mirella Zanini. A pesare sono soprattutto i conferimenti scorretti, con carta, plastica e vetro che finiscono nell’indifferenziata, e gli abbandoni, anche da parte di persone provenienti da altri Comuni. Una situazione aggravata dall’afflusso turistico stagionale. «In alcuni casi siamo riusciti a individuare i responsabili e sono state elevate le relative sanzioni», spiega Zanini, annunciando il potenziamento della videosorveglianza nelle isole di raccolta.
Esclusa, invece, l’introduzione del porta a porta, ritenuto poco praticabile per la conformazione montana del territorio e le strade strette. Resta incompiuto il progetto dell’isola ecologica in località Croci, annunciato nel febbraio 2025. Nel frattempo una parte del capannone esistente è stata destinata alle attività commerciali per il conferimento separato di carta e plastica, oltre che alla gestione degli ingombranti. Sul fronte economico il servizio costa circa 260mila euro all’anno, con aumenti che hanno già inciso sulla Tari. «Non possiamo permettere che i comportamenti scorretti di pochi penalizzino l'intera comunità, anche dal punto di vista economico», sottolinea la sindaca. La strategia resta quella di rafforzare controlli e sensibilizzazione, senza però indicare scadenze precise per i nuovi interventi.