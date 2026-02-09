Da domani nel Bresciano si potrà donare un farmaco a chi ne ha bisogno

Torna da domani fino al 16 febbraio la raccolta del Banco farmaceutico, iniziativa solidale che anche quest’anno rimpinguerà l’armadio delle medicine di 43 enti del territorio bresciano per sostenere i bisognosi. La 26esima edizione conferma gli ultimi record: sono 126 le farmacie aderenti dove saranno presenti i 500 volontari delle associazioni beneficiarie, disponibili anche per dare informazioni sulle proprie attività.

Cresce il fabbisogno

Cresce il fabbisogno di farmaci per i bresciani che si trovano in difficoltà o che faticano a far quadrare il bilancio familiare. Ci pensa Fondazione Banco Farmaceutico, con l’aiuto della generosità dei bresciani, a soddisfare la richiesta grazie alla raccolta di medicinali da banco senza prescrizione medica.

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Leggi anche Farmaci per diabete e obesità, nel 2025 già chieste 70mila confezioni

«Le Giornate di raccolta del farmaco sono un gesto semplice ma essenziale per tante persone fragili che, per ragioni economiche, non si curano in modo adeguato – afferma Francesco Paracini, responsabile del Banco farmaceutico di Brescia –. Chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di partecipare, per rispondere a un bisogno concreto».

Contro le disuguaglianze

«La responsabilità sociale è nel Dna della farmacia – afferma Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia –. Per questo siamo in prima linea nell’iniziativa di aiuto concreto a chi ne ha bisogno. La farmacia, in quanto parte integrante del tessuto sociale, è sensibile alle disuguaglianze sanitarie, purtroppo presenti anche nel Bresciano».

Leggi anche I bresciani buttano 94 tonnellate di farmaci l’anno

Le farmacie sono un presidio attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree rurali o montane, per garantire a tutti uguaglianza di accesso al farmaco. Questo ruolo è testimoniato dall’adesione alle Giornate di raccolta del farmaco. Anche quest’anno le farmacie bresciane hanno partecipato con impegno e grande spirito di responsabilità sociale.

All’incontro di presentazione erano presenti le referenti di Ats Brescia, Nada Saleri e di Ats Montagna, Emma Fedrighi e con i rappresentanti di Casa Ronald e dei Lautari.