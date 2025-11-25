Quante sono e dove sono le panchine rosse nel Bresciano

Dieci anni fa la prima panchina rossa si fece notare: attirò l’attenzione, accese il dibattito, seminò la consapevolezza. Oggi ce ne sono a migliaia in tutta Italia, moltissime anche nel Bresciano. Un simbolo che rischia di passare inosservato? No, soprattutto se si considera che dietro ogni panchina rossa c’è un nome, una storia e un impegno collettivo che non si può più ignorare.

Il significato

Se nel 2014 la prima panchina rossa fu installata a Torino per iniziativa della Circoscrizione 6 e dell’associazione Acmos (Aggregazione, Coscientizzazione, Movimentazione sociale) – con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sui temi della violenza di genere e dei femminicidi – oggi sono ovunque: per le vie della città, nelle scuole, nei parchi e negli ospedali. Rappresentano un veicolo di messaggio urbano dove è possibile sedersi e riflettere sul vuoto che una donna uccisa ha lasciato all’interno di una comunità.

Perché mapparle

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo provato a fare il punto su quante sono e dove sono in provincia. Non tanto per farne un catalogo sterile, ma per coinvolgere i lettori con un colpo d’occhio che dia conto di quanti gesti di sensibilizzazione sono stati fatti. E quanti ne restino da fare. Non abbiamo la presunzione di essere riusciti a contarle tutte, sono moltissime, ma ci piacerebbe aggiornare il conteggio con l’aiuto dei lettori. Se avete segnalazioni di «panchine mancanti» scriveteci a: gdbweb@giornaledibrescia.it.

In città e nell’hinterland

A Brescia città se ne contano 53 su suolo pubblico. Tra queste c’è quella dedicata a Manuela Bailo, uccisa il 28 luglio 2018 da Fabrizio Pasini; la panchina è in via Vantini 20, di fronte al sindacato Uil dove entrambi lavoravano. A ricordare le vittime di femminicidio c'è inoltre la panchina davanti al Tribunale di Brescia, in via Lattanzio Gambara: un simbolo di lotta alla violenza di genere nella culla della giustizia. È stata installata dalla Corte d’appello e dal Rotary club di Rovato nell'ottobre del 2023.

L’ultima inaugurata? Proprio oggi, martedì 25 novembre, in via Musei nel cortile di Palazzo Martinengo.

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina inaugurata oggi in via Musei, a Palazzo Martinengo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina davanti all'ingresso del Tribunale di Brescia in via Lattanzio Gambara - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina rossa a Sant'Eufemia, davanti alla chiesa di San Giacinto - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina in via Cantore a Brescia, davanti all'istituto Castelli - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina rossa nel parco «Caduta del muro di Berlino» nel quartiere di Urago Mella - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina rossa installata alla Coop del centro commerciale Nuovo Flaminia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina rossa in ricordo di Manuela Bailo, in via Vantini 20 - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in città - La panchina rossa in via Brianze - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nell’hinterland invece panchine rosse punteggiano i territori di Castenedolo, Roncadelle, Castel Mella, Mazzano, Borgosatollo, Botticino, Cellatica e San Zeno Naviglio. E poi ancora: Caino, Gussago e Bovezzo.

Alcune delle panchine rosse nell'hinterland - La panchina rossa Castenedolo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nell'hinterland - La panchina rossa di Castenedolo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nell'hinterland - La panchina rossa nel quartiere Fornaci a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nell'hinterland - La panchina rossa a Nave - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nell'hinterland - La panchina rossa a Borgosatollo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sul Garda

L’ultima nella zona del lago di Garda è stata inaugurata a Calvagese domenica 23 novembre, ma nei comuni del Benaco ce ne sono molte altre: a Toscolano Maderno, Bedizzole, Pozzolengo, Marone, Calcinato, Sale Marasino, Salò, Sirmione, Padenghe, Desenzano, Lonato e Soiano. A Gardone Riviera, qualche giorno fa, ne è stata inaugurata una all’istituto alberghiero Caterina de’ Medici.

Alcune delle panchine rosse sul Garda - La panchina rossa a Pozzolengo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse sul Garda - La panchina rossa all'IPSEOA Caterna de' Medici a Desenzano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse sul Garda - La panchina rossa a Bedizzole - Foto © www.giornaledibrescia.it

In Valcamonica

In Valcamonica i veicoli di messaggio tinti di rosso sono in diversi paesi, tra cui: Ponte di Legno, Sellero, Corteno Golgi, Edolo, Gianico, Ossimo, Artogne, Angolo Terme, Berzo Inferiore e Borno.

Alcune delle panchine rosse in Valcamonica - La panchina rossa davanti all'istituto Olivelli Putelli a Darfo Boario Terme - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valcamonica - La panchina rossa in piazza Roma a Cedegolo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valcamonica - La panchina rossa davani al municipio di Lozio - Foto © www.giornaledibrescia.it

Poi ancora: Braone, Capo di Ponte, Cedegolo, Cevo, Losine, Malegno, Ome e Lozio. Tra tutte evidenziamo quella di Niardo, dedicata a Gloria Trematerra, l’insegnante 55enne uccisa dal marito la sera del 17 aprile 2015.

In Valsabbia

Anche la Valsabbia si è attivata per diffondere il messaggio contro la violenza sulle donne. Un territorio che nel 2021 fu funestato dal femminicidio di Giuseppina Di Luca, uccisa dal marito Paolo Vecchia, condannato all’ergastolo.

Il rosso c’è anche a Lavenone, Preseglie, Sabbio Chiese, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno e Prevalle.

Alcune delle panchine rosse in Valsabbia - La panchina rossa a Vobarno - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valsabbia - La panchina rossa a Prevalle - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valsabbia - La parchina rossa realizzata da alcuni ragazzi nel parco giochi di Casto - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valsabbia - Le tre panchine installate dalla Pro Loco a Lavenone - Foto © www.giornaledibrescia.it

In Valtrompia e a Lumezzane

Anche in Valtrompia ci sono diversi comuni che si sono attivati per installare delle panchine rosse: Lodrino, Lumezzane, Villa Carcina, Polaveno, Brione, Irma, Marmentino, Pezzaze, Sarezzo, Nave e Tavernole sul Mella.

Alcune delle panchine rosse in Valtrompia e a Lumezzane - La panchina rossa al centro sportivo Aldo Moro a San Vigilio di Concesio - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valtrompia e a Lumezzane - La panchina rossa a Polaveno - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse in Valtrompia e a Lumezzane - La panchina rossa danneggiata a Lumezzane - Foto © www.giornaledibrescia.it

C’è anche Lumezzane, dove il mese scorso uno di questi simboli è stato danneggiato da una persona, che si è poi palesata e scusata.

È stato infatti il sindaco Josehf Facchini a rendere noto che l’autore del danno ha spiegato di aver agito in modo non volontario e di volersi impegnare a riparare il danno.

In Sebino e Franciacorta

Tra Sebino e Franciacorta le panchine sono a Iseo, Rodengo Saiano, Corte Franca, Erbusco, Paratico, Palazzolo sull’Oglio, Zone. E poi ancora: Provaglio d’Iseo, Capriolo, Pisogne, Castegnato e Cazzago San Martino.

Alcune delle panchine rosse nel Sebino e in Franciacorta - La panchina rossa a Rodengo Saiano, in memoria di Agnese Schiopetti uccisa nel 2008 - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nel Sebino e in Franciacorta - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nel Sebino e in Franciacorta - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nel Sebino e in Franciacorta - Un'altra panchina rossa in via Fiorita a Castegnato - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nel Sebino e in Franciacorta - La panchina rossa a Castegnato - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nella Bassa

A Orzinuovi nella Bassa ne è stata inaugurata una all’ospedale; per l’occasione erano presenti la direttrice generale Alessandra Bruschi e la sindaca Laura Magli. Le altre le troviamo ad Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Fiesse, Pompiano, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Chiari, Gottolengo, Montichiari, Quinzano d’Oglio, Remedello, Visano, Pontoglio, Travagliato, Trenzano, Montirone e Verolavecchia.

Alcune delle panchine rosse nella Bassa - La panchina rossa a Remedello - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nella Bassa - La panchina rossa a Roccafranca - Foto © www.giornaledibrescia.it

Alcune delle panchine rosse nella Bassa - La panchina rossa a Montirone - Foto © www.giornaledibrescia.it

Non mancano: Pontevico, Rovato, Verolanuova, Calvisano, Flero, Leno, Milzano, Orzivecchi, Roccafranca, Ghedi, Mairano, Pavone del Mella e Manerbio.