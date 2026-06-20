Bambini aggrediti al parco, la sindaca premia il papà intervenuto

Brescia non resta indifferente al gesto di altruismo e alla determinazione di Aslam Naveed, il giovane papà pachistano che lunedì ha bloccato il 29enne nigeriano che aveva aggredito e preso per il collo due bambini che giocavano al parco Alberini di via Ischia in città.
Già quando si era saputo che a mettere immediatamente al sicuro i due piccoli, nati in Italia da famiglie immigrate dal Nordafrica, era stato un cittadino presente al parco, dalle Istituzioni e dalla politica erano arrivati messaggi di stima e di ringraziamento, compresi quello della sindaca Castelletti e dell’assessore regionale Romano La Russa.
Il premio
Ora la Loggia ha deciso di fare di più. Venerdì prossimo, 26 giugno, alle 16.30, il giovane papà pachistano è atteso in municipio per incontrare la sindaca e ricevere, a nome di tutta la città, un riconoscimento per quello che ha fatto e per l’aiuto che ha dato, trattenendo a terra il soggetto fuori controllo fino all’arrivo delle pattuglie della polizia.