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Bambini aggrediti al parco, la sindaca premia il papà intervenuto

Il gesto di altruismo di Aslam Naveed sarà premiato venerdì 26 giugno in Loggia da Laura Castelletti
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il giovane papà Aslam Naveed
Il giovane papà Aslam Naveed

Brescia non resta indifferente al gesto di altruismo e alla determinazione di Aslam Naveed, il giovane papà pachistano che lunedì ha bloccato il 29enne nigeriano che aveva aggredito e preso per il collo due bambini che giocavano al parco Alberini di via Ischia in città.

Già quando si era saputo che a mettere immediatamente al sicuro i due piccoli, nati in Italia da famiglie immigrate dal Nordafrica, era stato un cittadino presente al parco, dalle Istituzioni e dalla politica erano arrivati messaggi di stima e di ringraziamento, compresi quello della sindaca Castelletti e dell’assessore regionale Romano La Russa.

Il premio

Ora la Loggia ha deciso di fare di più. Venerdì prossimo, 26 giugno, alle 16.30, il giovane papà pachistano è atteso in municipio per incontrare la sindaca e ricevere, a nome di tutta la città, un riconoscimento per quello che ha fatto e per l’aiuto che ha dato, trattenendo a terra il soggetto fuori controllo fino all’arrivo delle pattuglie della polizia.  

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