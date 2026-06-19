Prova a strangolare due bambini: il racconto del ragazzo che è intervenuto

«L’ho messo a terra, l’ho stretto e ho detto a mia moglie di chiamare la polizia» ha detto Aslam Naveed. La sindaca: «Fatto gravissimo, chiediamo al ministro Piantedosi risposte chiare»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 19 giugno 2026 3 ' di lettura

Loading video... Il tentativo di fermare l'uomo al parco Alberini Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bambinistrangolareBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... Multimedia Fotogallery La Polizia al parco Alberini I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...