Processo Finchimica, gli ambientalisti chiedono di essere parte civile

Si è aperta con la richiesta di ammissione delle parti civili l’udienza preliminare a carico di tre dirigenti, e della stessa azienda, di Fichimica di Manerbio per alcune presunte violazioni in tema di ambiente e in particolare di inquinamento della falda.
Nello specifico infatti hanno chiesto di essere ammesse al processo Legambiente, il Comitato referendario acqua pubblica e da Earth Odv, Associazione Nazionale di protezione ambientale mentre non hanno presentato richieste i comuni coinvolti dal presunto inquinamento o la Regione.
I difensori dell’azienda hanno chiesto tempo per dare agli imputati la possibilità di esaminare le richieste presentate da ciascuna delle associazioni e ed eventualmente presentare proprie valutazioni. Per questo l’udienza è stata rinviata al 10 febbraio 2027.
La questione riguarda l’azienda chimica che produce agrofarmaci a Manerbio. Un controllo Arpa del 2023, nel periodo in cui l’azienda aveva chiesto alla Provincia l’autorizzazione ad ampliare il sito produttivo e comitati di cittadini e associazioni ambientaliste avevano avviato una decisa attività di protesta, ha infatti rivelato valori di inquinanti oltre i limiti fissati dalla legge nelle acque superficiali. Fuori norma erano risultate le concentrazioni di nitriti, fluoruri, manganese, triclorometano, dicloroetano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e dicloropropano.
Per questo l’azienda aveva installato una serie di pompe per il recupero e la depurazione dell’acqua mentre la Procura della Repubblica, fascicolo assegnato al sostituto Donato Greco. Chiuse le indagini è stato chiesto il rinvio a giudizio per tre dirigenti.