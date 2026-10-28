Processo Finchimica, gli ambientalisti chiedono di essere parte civile

Si è aperto il processo a carico di tre dirigenti, e della stessa azienda, per alcune presunte violazioni in tema di ambiente e in particolare di inquinamento della falda

Paolo Bertoli Giornalista 28 ottobre 2026 1 ' di lettura

L’ingresso della Finchimica - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caso Finchimicaprocesso Finchimica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...