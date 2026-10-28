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Processo Finchimica, gli ambientalisti chiedono di essere parte civile

Si è aperto il processo a carico di tre dirigenti, e della stessa azienda, per alcune presunte violazioni in tema di ambiente e in particolare di inquinamento della falda
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L’ingresso della Finchimica - © www.giornaledibrescia.it
L’ingresso della Finchimica - © www.giornaledibrescia.it

Si è aperta con la richiesta di ammissione delle parti civili l’udienza preliminare a carico di tre dirigenti, e della stessa azienda, di Fichimica di Manerbio per alcune presunte violazioni in tema di ambiente e in particolare di inquinamento della falda.

Nello specifico infatti hanno chiesto di essere ammesse al processo Legambiente, il Comitato referendario acqua pubblica e da Earth Odv, Associazione Nazionale di protezione ambientale mentre non hanno presentato richieste i comuni coinvolti dal presunto inquinamento o la Regione.

I difensori dell’azienda hanno chiesto tempo per dare agli imputati la possibilità di esaminare le richieste presentate da ciascuna delle associazioni e ed eventualmente presentare proprie valutazioni. Per questo l’udienza è stata rinviata al 10 febbraio 2027.

La questione riguarda l’azienda chimica che produce agrofarmaci a Manerbio. Un controllo Arpa del 2023, nel periodo in cui l’azienda aveva chiesto alla Provincia l’autorizzazione ad ampliare il sito produttivo e comitati di cittadini e associazioni ambientaliste avevano avviato una decisa attività di protesta, ha infatti rivelato valori di inquinanti oltre i limiti fissati dalla legge nelle acque superficiali. Fuori norma erano risultate le concentrazioni di nitriti, fluoruri, manganese, triclorometano, dicloroetano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e dicloropropano.

Per questo l’azienda aveva installato una serie di pompe per il recupero e la depurazione dell’acqua mentre la Procura della Repubblica, fascicolo assegnato al sostituto Donato Greco. Chiuse le indagini è stato chiesto il rinvio a giudizio per tre dirigenti.

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