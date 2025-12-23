Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Prefetto e Questore dalla Polizia in stazione: «Grazie dallo Stato»

Paolo Bertoli
I vertici delle istituzioni hanno scelto il presidio della Polfer per gli auguri a tutta la Polizia di Stato: «Questo il simbolo dell’impegno per la sicurezza quando gli altri si riposano»
Loading video...
Prefetto e questore: il punto in stazione
AA

Il Prefetto Andrea Polichetti ha scelto la Polizia Ferroviaria come simbolo dell’impegno per la sicurezza di tutta la Polizia di Stato e in mattinata si è presentato negli uffici del binario 1 in Stazione per portare agli agenti e ai funzionari in servizio «Il grazie dello Stato per il prezioso lavoro che svolgete. In questi giorni con il comitato Ordine e Sicurezza abbiamo studiato un piano per la sicurezza durante il periodo delle feste che poi il Questore ha declinato nei dettagli con una specifica circolare a tutte le forze di polizia».

Presidio di frontiera

  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Questore e prefetto in visita alla Polfer
    Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Entrando poi nel dettaglio Polichetti ha parlato di «un vestito su misura, ritagliato sulle esigenze di sicurezza di questo territorio seguendo le indicazioni che sono arrivate dal ministero dell’Interno». Rivolgendosi al personale della Polfer «la storia comincia da qui, dai luoghi in cui si registra il maggiore afflusso e la maggiore necessità di presidio e controllo».

Una posizione ripresa anche dal Questore: «Nell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle la Polfer è stata impegnata anche oltre i propri tradizionali compiti nei servizi di ordine pubblico perchè la stazione è diventata obiettivo di manifestazioni che volevano fermare il traffico ferroviario. Anche per questo a tutti voi un augurio particolarmente sentito».  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PolferstazioneprefettoquestoreBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario