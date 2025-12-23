Prefetto e Questore dalla Polizia in stazione: «Grazie dallo Stato»

Il Prefetto Andrea Polichetti ha scelto la Polizia Ferroviaria come simbolo dell’impegno per la sicurezza di tutta la Polizia di Stato e in mattinata si è presentato negli uffici del binario 1 in Stazione per portare agli agenti e ai funzionari in servizio «Il grazie dello Stato per il prezioso lavoro che svolgete. In questi giorni con il comitato Ordine e Sicurezza abbiamo studiato un piano per la sicurezza durante il periodo delle feste che poi il Questore ha declinato nei dettagli con una specifica circolare a tutte le forze di polizia».

Presidio di frontiera

Questore e prefetto in visita alla Polfer - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Entrando poi nel dettaglio Polichetti ha parlato di «un vestito su misura, ritagliato sulle esigenze di sicurezza di questo territorio seguendo le indicazioni che sono arrivate dal ministero dell’Interno». Rivolgendosi al personale della Polfer «la storia comincia da qui, dai luoghi in cui si registra il maggiore afflusso e la maggiore necessità di presidio e controllo».

Una posizione ripresa anche dal Questore: «Nell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle la Polfer è stata impegnata anche oltre i propri tradizionali compiti nei servizi di ordine pubblico perchè la stazione è diventata obiettivo di manifestazioni che volevano fermare il traffico ferroviario. Anche per questo a tutti voi un augurio particolarmente sentito».