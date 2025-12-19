Feste di Natale, il questore alza il livello di sicurezza

Un piano per alzare il livello di sicurezza in vista delle festività natalizie. È quello voluto dal Questore di Brescia Paolo Sartori che ha firmato un’ordinanza per potenziare il controllo sul territorio provinciale.

In particolare le sedi delle istituzioni, degli organi di informazione, la base militare di Ghedi, le abitazioni dei militari e poi i due carceri. Particolare attenzione viene chiesta per chiese, santuari e zone di culto, ma anche per i centri commerciali dove è previsto maggior afflusso di persone. Con l’ordinanza viene inoltre disposto un piano di attenzione per i cittadini israeliani o di religione ebraica.